Неизвестные спилили бронзовую статую легендарного пилота Формулы-1

В Канаде похитили бронзовую статую Жиля Вильнева, сообщает Speed Week.

Бронзовое изваяние легендарного пилота было установлено перед его музеем в родном Бертьевиле. Это место всегда пользовалось большой популярностью среди фанатов Формулы-1.

Однако в ночь на 31 октября неизвестные спилили статую на уровне лодыжек и увезли в неизвестном направлении.

Полиция считает, что злоумышленники похитили статую, чтобы переплавить ее и продать метал.

"Я просто в шоке. Когда я услышал о случившемся, то потерял покой и сон. Подобные бездушные существа не заслуживают того, чтобы их называли людьми. Мой отец Жиль представлял Канаду по всему миру, таких людей не так уж много. Стыдно, что есть идиоты, способные на подобный поступок. У них нет ни сердца, ни мозгов", - высказался сын пилота и чемпион Формулы-1 Жак Вильнев.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл принял решение касательно пары пилотов на сезон-2025.

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