Легенда Челси чуть не поссорился с Палмером, доказывая, что Коул круче его

Хотя Джанфранко Дзола согласился, что в одном компоненте он все же сильнее.

Английская Премьер-лига опубликовала забавное видео, где лидер Челси Коул Палмер и легенда клуба Джанфранко Дзола сравнивают умение друг друга.

Так, Дзола сказал, что у Палмера лучшее первое касание, а также лучшие умения обращаться с мячом. По второму утверждению 22-летний полузащитник возразил, но легенда сразу его перебил: "Ты видел свой контроль? Как ты разворачиваешься и делаешь все эти вещи...слушай...", - Дзола махнул рукой и перешел к следующему вопросу.

Далее участников спросили, у кого из них больший рейтинг в симуляторе EA FC 25, Дзола не знал ответа, а вот Палмер даже сказал точные показатели, после чего состоялся забавный диалог:

Дзола: Я лучше тебя?

Палмер: Да, у тебя карта иконы

Дзола: Окей

Палмер: Я мусор

В чем Джанфранко согласился с Коулом, это в том, что сам итальянец лучше выполнял штрафные удары. Дзола рассказал, что Палмер пообещал ему больше практиковаться в этом компоненте.

Кроме того, оба футболиста согласились, что празднование голов у Палмера лучше.

Напомним, что в этом году Коул Палмер вместе с Артемом Довбиком и рядом других футболистов попал в номинацию лучшего игрока года.

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