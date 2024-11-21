iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Челси чуть не поссорился с Палмером, доказывая, что Коул круче его

Хотя Джанфранко Дзола согласился, что в одном компоненте он все же сильнее.
Сегодня, 15:58
Палмер и Дзола / Getty Images
Палмер и Дзола / Getty Images

Английская Премьер-лига опубликовала забавное видео, где лидер Челси Коул Палмер и легенда клуба Джанфранко Дзола сравнивают умение друг друга.

Так, Дзола сказал, что у Палмера лучшее первое касание, а также лучшие умения обращаться с мячом. По второму утверждению 22-летний полузащитник возразил, но легенда сразу его перебил: "Ты видел свой контроль? Как ты разворачиваешься и делаешь все эти вещи...слушай...", - Дзола махнул рукой и перешел к следующему вопросу.

Далее участников спросили, у кого из них больший рейтинг в симуляторе EA FC 25, Дзола не знал ответа, а вот Палмер даже сказал точные показатели, после чего состоялся забавный диалог:

  • Дзола: Я лучше тебя?
  • Палмер: Да, у тебя карта иконы
  • Дзола: Окей
  • Палмер: Я мусор

В чем Джанфранко согласился с Коулом, это в том, что сам итальянец лучше выполнял штрафные удары. Дзола рассказал, что Палмер пообещал ему больше практиковаться в этом компоненте.

Кроме того, оба футболиста согласились, что празднование голов у Палмера лучше.

Напомним, что в этом году Коул Палмер вместе с Артемом Довбиком и рядом других футболистов попал в номинацию лучшего игрока года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Насколько умны геймеры? Самый низкий IQ игроков в EA FC 24 Насколько умны геймеры? Самый низкий IQ игроков в EA FC 24
Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА
"Не могу дождаться": Усик сделал заявление о реванше с Фьюри "Не могу дождаться": Усик сделал заявление о реванше с Фьюри
Европейский RMR-турнир. Группа B: B8 проиграли оба матча, G2 чуть не опозорились, Passion UA ​​обыграли Spirit Европейский RMR-турнир. Группа B: B8 проиграли оба матча, G2 чуть не опозорились, Passion UA ​​обыграли Spirit
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:50
Насколько умны геймеры? Самый низкий IQ игроков в EA FC 24
НБА17:45
Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА
Бокс17:22
"Не могу дождаться": Усик сделал заявление о реванше с Фьюри
Киберспорт16:58
Европейский RMR-турнир. Группа B: B8 проиграли оба матча, G2 чуть не опозорились, Passion UA ​​обыграли Spirit
Бокс16:24
Очередной чемпион мира выразил желание подраться с Джейком Полом
Европа15:58
Легенда Челси чуть не поссорился с Палмером, доказывая, что Коул круче его
Бокс15:26
Бокс: расписание боев
Лига Чемпионов14:48
Лига чемпионов: Бавария сыграет с ПСЖ, Реал поедет на Энфилд
14:45
Экстра-лига по футзалу: Энергия откроет тур матчем с Сухой Балкой, Аврора сыграет с Любартом
Лига Чемпионов14:27
Анчелотти – Лунину: Мне больно тебе об этом говорить
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK