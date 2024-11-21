Легенда Челси чуть не поссорился с Палмером, доказывая, что Коул круче его
Английская Премьер-лига опубликовала забавное видео, где лидер Челси Коул Палмер и легенда клуба Джанфранко Дзола сравнивают умение друг друга.
Так, Дзола сказал, что у Палмера лучшее первое касание, а также лучшие умения обращаться с мячом. По второму утверждению 22-летний полузащитник возразил, но легенда сразу его перебил: "Ты видел свой контроль? Как ты разворачиваешься и делаешь все эти вещи...слушай...", - Дзола махнул рукой и перешел к следующему вопросу.
Далее участников спросили, у кого из них больший рейтинг в симуляторе EA FC 25, Дзола не знал ответа, а вот Палмер даже сказал точные показатели, после чего состоялся забавный диалог:
- Дзола: Я лучше тебя?
- Палмер: Да, у тебя карта иконы
- Дзола: Окей
- Палмер: Я мусор
В чем Джанфранко согласился с Коулом, это в том, что сам итальянец лучше выполнял штрафные удары. Дзола рассказал, что Палмер пообещал ему больше практиковаться в этом компоненте.
Кроме того, оба футболиста согласились, что празднование голов у Палмера лучше.
Напомним, что в этом году Коул Палмер вместе с Артемом Довбиком и рядом других футболистов попал в номинацию лучшего игрока года.
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