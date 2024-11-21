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Глава Альпин - о переходе на моторы Мерседес: это было трудное решение

Команда намерена вернуться в группу лидеров.
Сегодня, 08:24
Оливер Оукс / Getty Images
Оливер Оукс / Getty Images

Глава Альпин Оливер Оукс прокомментировал решение команды отказаться от заводского статуса.

Напомним, что с 2026 года Рено свернёт программу разработки силовых установок для Формулы-1, а команда начнет использовать моторы Мерседес.

Оукс признал, что это решение было непростым, но оно означает, что Альпин намерена двигаться вперёд и бороться за самые высокие места.

"Я знаю, что это было трудное решение. Знаю, что это очень непросто с эмоциональной точки зрения, ведь мы гордились статусом заводской команды, и еще будем такой командой в следующем году. Но мне так же кажется, что это решение является серьезным заявлением о том, куда Альпин намерена двигаться дальше.

Мы здесь не просто ради того, чтобы набивать цифры. Мы хотим двигаться вперед. Я хочу, чтобы на нашем болиде был установлен лучший двигатель из доступных. И в конечном счете мы здесь в первую очередь ради гонок.

Я хочу, чтобы Альпин боролась за самые высокие места. Я не хочу плестись сзади. И нам пришлось сделать жестокий выбор – поставить в машину лучший двигатель из доступных и помочь команде подняться обратно в группу лидеров", – цитирует Оукса Autosport.

Ранее также сообщалось, что Формула-1 начала оптимизацию календаря.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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