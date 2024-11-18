Формула-1 перенесет Гран-при Канады в рамках оптимизации календаря

Это все должно снизить расходы и нагрузку на команды.

Формула-1 решила перенести Гран-при Канады на май, пишет Autosport.

В серии давно поднимался вопрос оптимизации календаря, и перенос гонки в Канаде - один из шагов на пути к реализации желаемого.

Гран-при Канады планируется перенести на май, поставив его в пару к гонке в Майами. Это должжно снизить нагрузку на команды, а также финансовые расходы.

Новый сезон стартует в Австралии, затем пройдут Гран-при Китая и Японии, а затем серия отправится на Ближний Восток.

Тем не менее, несмотря на разумные изменения, есть и небольшие сложности. Проведение Гран-при Канады в мае может сойтись с культовой в США гонкой 500 миль Индианаполиса.

Такое соседство может привести к падению доходов и телерейтингов канадского Гран-при.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Монако продлило с серией контракт.

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