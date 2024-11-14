Одна из самых знаменитых трасс продлила контракт с Формулой-1

Гран-при Монако останется в календаре до 2031 года.

Формула-1 объявила о продлении контракта с одной из самых известных и старейших трасс мира.

Гран-при Монако останется в календаре серии вплоть до 2031 года. Прошлый контракт истекал уже в следующем году.

"Улицы Монте-Карло – уникальная и знаменитая часть Формулы-1, а победа на Гран-при Монако остается мечтой любого пилота", – подчеркнул руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.

В сезоне-2025 Гран-при Монако состоится 23-25 мая, и это будет юбилейная 75-я гонка в Монте-Карло.

Ранее также сообщалось, что все команды представят новые ливреи на специальной презентации.

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