Одна из самых знаменитых трасс продлила контракт с Формулой-1
Гран-при Монако останется в календаре до 2031 года.
Формула-1 объявила о продлении контракта с одной из самых известных и старейших трасс мира.
Гран-при Монако останется в календаре серии вплоть до 2031 года. Прошлый контракт истекал уже в следующем году.
"Улицы Монте-Карло – уникальная и знаменитая часть Формулы-1, а победа на Гран-при Монако остается мечтой любого пилота", – подчеркнул руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали.
В сезоне-2025 Гран-при Монако состоится 23-25 мая, и это будет юбилейная 75-я гонка в Монте-Карло.
Ранее также сообщалось, что все команды представят новые ливреи на специальной презентации.
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