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Автоспорт

Все команды Формулы-1 впервые в истории проведут совместную презентацию ливрей впервые в истории

Мероприятие запланировано на 18 февраля.
Сегодня, 17:50
Getty Images
Getty Images

Формула-1 объявила о проведении церемонии ливрей всех команд.

Ранее, напомним, каждая команда сама определяла дату показа новой ливреи и болида.

Теперь же Формула-1 решила провести одну большую общую презентацию, которая запланирована на 18 февраля 2025 года. Она состоится в Лондоне на О2 Арене.

В презентации примут участие все команды и все пилоты. Ожидается около 20 тысяч посетителей, а также мероприятие будет вести онлайн трансляцию.

Предсезонные тесты в Бахрейне все так же запланированы на 26 февраля.

Ранее также сообщалось, что Альпин объявил о сотрудничестве с Мерседес.

 

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