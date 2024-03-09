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Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Бермэн сдержал Норриса и Хэмилтона

Нидерландец завоевал 56-ю победу и 100-й подиум, а Ред Булл оформили 30-й дубль.
Сегодня, 20:29
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В субботу, 9 марта, в Джидде прошел Гран-при Саудовской Аравии, ставший вторым этапом Формулы 1 сезона-2024.

Первым к финишу, ожидаемо, пришел пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Состав гонщиков на подимуе, по сравнению с Бахрейном, практически не изменился, ведь вторым финишировал Серхио Перес, а третьим снова оказался пилот Феррари, но не Карлос Сайнс, а Шарль Леклер. 

Одним из главных вопросов гонки было выступление резервиста Феррари Оливера Бермэна, который заменял Карлоса Сайнса - у испанца была своя борьба с аппендицитом.

Можно было бы пофантазировать о борьбе за победу при участии нескольких пилотов, но результаты квалификации намекали на то, что делать этого не стоит Так оно и произошло.

Еще до старта гонки у одного из пилотов возникли проблемы с коробкой передач - это Пьер Гасли неожиданно замедлился во время прогревочного круга.

После старта он пытался заставить болид ехать, но в итоге был вынужден сразу же сойти в боксы.

Во время самого старта мы не получили даже малейшей борьбы между Леклером и Ферстаппеном: Макс сразу же перекрыл траекторию, чем очень даже помог своему напарнику.

Перес прошел пилота Феррари, но тот контратаковал и вернул себе позицию.

Но, как говорится, от судьбы не уйдешь, а потому на четвертом круге Чеко все же вышел на второе место. Леклер же сначала испытывал некоторые проблемы с темпом. Казалось, что его смогут пройти пилоты МакЛарен, но обошлось.

Примечательно, что во время старта Ландо Норрис совершил фальстарт. Но он успел остановить машину до зеленых огней. Этого аргумента хватило для судей, которые решили не наказывать британца.

Зато на 7 круге сам себя наказал Лэнс Стролл, который во время вхождения в поворот "поцеловал" левым колесом стену, сломал себе подвеску и влетел в противоположную стену.

Тут же на трассу выехала машина безопасности. И практически все гонщики поехали на пит-стоп. В боксах не побывали лишь Норрис, Хэмилтон, Хюлькенберг и Чжоу.

Между тем, в боксах произошел инцидент. Механики Ред Булл рано выпустили Переса, который чуть не въехал в Алонсо и параллельно с этим едва не задев механиков Мерседес.

Судьи справедливо "наградили" мексиканца пятью секундами штрафа, которые, к слову, ни на что не повлияли, так как на финише он сильно оторвался от Леклера.

Во время рестарта Норрис отзащищался от атак Ферстаппена, но все прекрасно понимали, что обгон - это лишь вопрос времени. Так оно и произошло через четыре круга.

Главным грубияном вечера стал Кевин Магнуссен, который очень жестко защищал позицию от АлексаАлбона, чуть не впечатав соперника в стену. За это датчанин получил +10 секунд.

Тем временем Бермэн оформил свой первый обгон в Формуле 1. В этом ему очень помог Юки Цунода, который очень долго сопротивлялся.

Красивую борьбу устроили Пиастри и Хэмилтон. Пилот МакЛарен дважды за гонку проходил оппонента в одном и том же повороте, но он дважды не смог остаться в пределах трассы, а потому ему приходилось возвращать сэру Льюису позицию.

Ближе к концу заезда британец поехал на обязательный пит-стоп, так и не дав Оскару себя пройти.

Где-то там позади "Грубиян Кевин" получил еще +10 секунд за то, что, в отличие от Пиастри, он не вернул сопернику позицию. В связи с этим команда решила принести его в жертву ради общей цели.

Цель заключалась в том, чтобы Кей Маг сдерживал всех позади себя, чтобы Хюлькенберг, которому нужно было идти на пит-стоп, вернулся на трассу перед ним и мог вести борьбу за место в ТОП-10.

Стоит отметить, что план сработал: Халк вернулся 11-м, но после того, как Чжоу съездил на обязательный пит, Нико занял последнее место в очковой зоне, принеся своей команде балл.

Под конец заезда Алонсо чуть не повторил сценарий Стролла, задев стену колесом, о чем он сразу же сообщил своему гоночному инженеру. Но, к счастью, в этот раз все обошлось.

А в боксах Скудерии президент Феррари Джон Элканн и отец Оливера Бермэна следили за тем, как юный гонщик ехал на седьмом месте и сдерживал позади Норриса и Хэмилтона.

Британец справился с задачей и завоевал сразу шесть очков в своей дебютной гонке в Ф1, за что вполне справедливо заслужил звание гонщика дня.

Источник: Formula 1/formula1.com

Макс Ферстаппен в свою очередь в свой 100-й подиум завоевал 56-ю победу в карьере. А за счет второго места Переса Ред Булл оформил 30-й дубль в истории команды.

Забавно, что на последнем круге Леклер отобрал у Ферстаппена самый быстрый круг. Дополнительный балл поможет монегаску в личном зачете, да и команде в Кубке конструкторов пригодится.

Итоговая классификация

Источник: Formula 1/formula1.com

Гонщики берут перерыв на две недели после чего они вернутся ради заезда по Альберт-Парку в Мельбурне, где пройдет Гран-при Австралии.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона 2024 года.

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