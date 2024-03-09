Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Бермэн сдержал Норриса и Хэмилтона
В субботу, 9 марта, в Джидде прошел Гран-при Саудовской Аравии, ставший вторым этапом Формулы 1 сезона-2024.
Первым к финишу, ожидаемо, пришел пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Состав гонщиков на подимуе, по сравнению с Бахрейном, практически не изменился, ведь вторым финишировал Серхио Перес, а третьим снова оказался пилот Феррари, но не Карлос Сайнс, а Шарль Леклер.
Одним из главных вопросов гонки было выступление резервиста Феррари Оливера Бермэна, который заменял Карлоса Сайнса - у испанца была своя борьба с аппендицитом.
Можно было бы пофантазировать о борьбе за победу при участии нескольких пилотов, но результаты квалификации намекали на то, что делать этого не стоит Так оно и произошло.
Еще до старта гонки у одного из пилотов возникли проблемы с коробкой передач - это Пьер Гасли неожиданно замедлился во время прогревочного круга.
После старта он пытался заставить болид ехать, но в итоге был вынужден сразу же сойти в боксы.
Во время самого старта мы не получили даже малейшей борьбы между Леклером и Ферстаппеном: Макс сразу же перекрыл траекторию, чем очень даже помог своему напарнику.
Перес прошел пилота Феррари, но тот контратаковал и вернул себе позицию.
⏪ Rewind to the start— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Leclerc and Perez fought hard but Leclerc hung on to P2#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/pHZZSqTK7o
Но, как говорится, от судьбы не уйдешь, а потому на четвертом круге Чеко все же вышел на второе место. Леклер же сначала испытывал некоторые проблемы с темпом. Казалось, что его смогут пройти пилоты МакЛарен, но обошлось.
LAP 4/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Perez ducks down the inside of Leclerc in the run down to Turn 1
Checo's P2 now#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/yBfN7pMzs8
Примечательно, что во время старта Ландо Норрис совершил фальстарт. Но он успел остановить машину до зеленых огней. Этого аргумента хватило для судей, которые решили не наказывать британца.
Зато на 7 круге сам себя наказал Лэнс Стролл, который во время вхождения в поворот "поцеловал" левым колесом стену, сломал себе подвеску и влетел в противоположную стену.
LAP 7/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Stroll into the barriers
He tells his Aston Martin team he's okay
⚠️ SAFETY CAR ⚠️#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/5eaIiGItkw
Тут же на трассу выехала машина безопасности. И практически все гонщики поехали на пит-стоп. В боксах не побывали лишь Норрис, Хэмилтон, Хюлькенберг и Чжоу.
Между тем, в боксах произошел инцидент. Механики Ред Булл рано выпустили Переса, который чуть не въехал в Алонсо и параллельно с этим едва не задев механиков Мерседес.
Судьи справедливо "наградили" мексиканца пятью секундами штрафа, которые, к слову, ни на что не повлияли, так как на финише он сильно оторвался от Леклера.
LAP 9/50@astonmartin Safety Car still on track— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
🚨 Norris, Hamilton, Hulkenberg and Zhou haven't pitted for fresh rubber #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/eg3NGcGbGP
Во время рестарта Норрис отзащищался от атак Ферстаппена, но все прекрасно понимали, что обгон - это лишь вопрос времени. Так оно и произошло через четыре круга.
Главным грубияном вечера стал Кевин Магнуссен, который очень жестко защищал позицию от АлексаАлбона, чуть не впечатав соперника в стену. За это датчанин получил +10 секунд.
LAP 12/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Stewards are looking at this 👀
Albon suffers front wing damage following contact with Magnussen #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/zwPhiTSs8j
Тем временем Бермэн оформил свой первый обгон в Формуле 1. В этом ему очень помог Юки Цунода, который очень долго сопротивлялся.
Красивую борьбу устроили Пиастри и Хэмилтон. Пилот МакЛарен дважды за гонку проходил оппонента в одном и том же повороте, но он дважды не смог остаться в пределах трассы, а потому ему приходилось возвращать сэру Льюису позицию.
Ближе к концу заезда британец поехал на обязательный пит-стоп, так и не дав Оскару себя пройти.
LAP 24/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Hamilton defends ✋ Piastri attacks ⚔️
The Briton is hanging onto P5 for now#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0sKrU4StmO
Где-то там позади "Грубиян Кевин" получил еще +10 секунд за то, что, в отличие от Пиастри, он не вернул сопернику позицию. В связи с этим команда решила принести его в жертву ради общей цели.
Цель заключалась в том, чтобы Кей Маг сдерживал всех позади себя, чтобы Хюлькенберг, которому нужно было идти на пит-стоп, вернулся на трассу перед ним и мог вести борьбу за место в ТОП-10.
LAP 32/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Magnussen (P12) has a train of cars behind him and they can't get past!
All the while he's helping his team mate Hulkenberg (P10) build up a gap so the German can pit and not lose track position 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/0PGDuL9jzw
Стоит отметить, что план сработал: Халк вернулся 11-м, но после того, как Чжоу съездил на обязательный пит, Нико занял последнее место в очковой зоне, принеся своей команде балл.
Под конец заезда Алонсо чуть не повторил сценарий Стролла, задев стену колесом, о чем он сразу же сообщил своему гоночному инженеру. Но, к счастью, в этот раз все обошлось.
⏪ LAP 38...— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
📻 “Little kiss to the wall in T9” reports Fernando 😘
No damage done tho' 😀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/qp0ibrVTO2
А в боксах Скудерии президент Феррари Джон Элканн и отец Оливера Бермэна следили за тем, как юный гонщик ехал на седьмом месте и сдерживал позади Норриса и Хэмилтона.
LAP 47/50— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
Ollie's currently P7... how you feeling, Dad?! 😅#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/SKz9V1StzR
Британец справился с задачей и завоевал сразу шесть очков в своей дебютной гонке в Ф1, за что вполне справедливо заслужил звание гонщика дня.
Макс Ферстаппен в свою очередь в свой 100-й подиум завоевал 56-ю победу в карьере. А за счет второго места Переса Ред Булл оформил 30-й дубль в истории команды.
Забавно, что на последнем круге Леклер отобрал у Ферстаппена самый быстрый круг. Дополнительный балл поможет монегаску в личном зачете, да и команде в Кубке конструкторов пригодится.
Итоговая классификация
Гонщики берут перерыв на две недели после чего они вернутся ради заезда по Альберт-Парку в Мельбурне, где пройдет Гран-при Австралии.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона 2024 года.
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