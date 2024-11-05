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Экс-руководитель Формулы-1: Выступление Ферстаппена в Бразилии можно сравнить с победами Сенны и Шумахера

Берни Экклстоун высоко оценил выступление нидерландца.
Сегодня, 19:05
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун остался под впечатлением после победы Макса Ферстаппена в Бразилии.

Напомним, гонку на Интерлагосе нидерландец начал с 17-й позиции, однако в итоге все равно сумел завоевать победу и почти гарантировал себе очередной чемпионский титул.

Экклстоун сравнил эту победу Макса с лучшими выступлениями Айртона Сенны и Михаэля Шумахера.

"Это было невероятно. Казалось, что Макс способен ходить по воде.

Его выступление сравнимо с победами Айртона Сенны в Португалии в 1985-м и в Донингтоне в 1993-м и блестящим пилотажем Михаэля Шумахера под дождем в Барселоне в 1996-м. Всех объединяет, что они побеждали в доминирующем стиле, хотя у них не было лучшей машины.

Под дождем обычный расклад сил меняется. В итоге случаются великие моменты", - приводит слова Экклстоуна F1-Insider.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон не покинет досрочно Мерседес.

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