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Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно - Sky Sports

После Гран-при Бразилии пилот неожиданно попрощался с командой.
Сегодня, 17:19
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон останется пилотом Мерседес до конца текущего сезона, утверждает Sky Sports.

После Гран-при Бразилии британский пилот неожиданно намекнул на свой досрочный уход из команды.

"Если это последний раз, когда мне довелось выступать, жаль – получилось некруто, но я благодарен вам", - сказал Льюис по радио.

Соответственно, многие сразу предположили, что семиикратный чемпион мира намерен покинуть команду до завершения текущего сезона.

Однако источники Sky Sports утверждают, что сэр Льюис будет выступать за Мерседес Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. А его слова, вероятно, были прощанием с теми членами команды, кто не поедет на заключительные этапы.

Ранее также Хэмилтон дал большое интервью по итогам Гран-при Бразилии.

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