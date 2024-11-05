Хэмилтон: Мне все равно, финиширую я перед Расселлом или за ним, это не имеет никакого значения
Прошедший Гран-при Бразилии стал еще одной катастрофой для пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона.
Второй этап подряд 39-летний британец не смог преодолеть первый сегмент квалификации, а в гонке он финишировал десятым. В то же самое время его напарник по команде Джордж Расселл остановился в шаге от подиума.
В интервью после заезда сэр Льюис признался, что старается не обращать внимание на разочарование от результатов.
"Я просто сосредоточился на чем-то другом. Я не борюсь за чемпионство. Неважно, на самом деле, где мы финишируем в чемпионате", - цитирует Хэмилтона Motorsport.
"Мне все равно, финиширую ли я впереди Джорджа или позади Джорджа. Для меня это не имеет никакого значения. Я просто хочу, чтобы моя машина не врезалась в стену, и я постараюсь набрать очки для команды, если смогу, и если смогу финишировать".
"Если в следующих гонках у меня будет болид, который не будет подпрыгивать на трассех, то, надеюсь, мы сможем добиться лучшего результата. Но да, я с нетерпением жду Рождества".
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Хэмилтона попросили определить, были ли проблемы с подпрыгиванием болида, из-за которого у него всю неделю в Бразилии сильно болела спина, вызваны низкой высотой подвески Мерседес или неровным покрытием трассы.
"И то, и другое, но я думаю, что в основном из-за машины, просто что-то не так. Квалификация прошла плохо. Спринтерская гонка была плохой. Машина просто была плоха весь уик-энд".
"Очевидно, что это разрушительно - иметь такие неудачные гонки во второй половине сезона - но все, что я могу сказать, это то, что мы стараемся".
"Это определенно недостаточно хорошо, и мы должны взять на себя ответственность. Я должен нести ответственность, но я делаю все возможное, что у меня есть. Машина была худшей в этот уик-энд, и я не знаю, в чем дело. Нам придется выяснить, в чем дело".
Отвечая на вопрос, почему его болид то хорош, то плох по ходу уик-энда, Хэмилтон пошутил: "Это вы мне скажите. Это вопрос на миллион долларов. Если вы сможете найти причину, я дам вам миллион долларов!".
На данный момент Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачете пилотов, отставая от Джорджа Расселла на два балла.
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