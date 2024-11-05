iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон: Мне все равно, финиширую я перед Расселлом или за ним, это не имеет никакого значения

Британец уже ждет конца сезона.
Сегодня, 11:11
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Прошедший Гран-при Бразилии стал еще одной катастрофой для пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона. 

Второй этап подряд 39-летний британец не смог преодолеть первый сегмент квалификации, а в гонке он финишировал десятым. В то же самое время его напарник по команде Джордж Расселл остановился в шаге от подиума.

В интервью после заезда сэр Льюис признался, что старается не обращать внимание на разочарование от результатов.

"Я просто сосредоточился на чем-то другом. Я не борюсь за чемпионство. Неважно, на самом деле, где мы финишируем в чемпионате", - цитирует Хэмилтона Motorsport.

"Мне все равно, финиширую ли я впереди Джорджа или позади Джорджа. Для меня это не имеет никакого значения. Я просто хочу, чтобы моя машина не врезалась в стену, и я постараюсь набрать очки для команды, если смогу, и если смогу финишировать".

"Если в следующих гонках у меня будет болид, который не будет подпрыгивать на трассех, то, надеюсь, мы сможем добиться лучшего результата. Но да, я с нетерпением жду Рождества".

Источник: Getty Images

Читай также: Ферстаппен может досрочно стать чемпионом по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Хэмилтона попросили определить, были ли проблемы с подпрыгиванием болида, из-за которого у него всю неделю в Бразилии сильно болела спина, вызваны низкой высотой подвески Мерседес или неровным покрытием трассы.

"И то, и другое, но я думаю, что в основном из-за машины, просто что-то не так. Квалификация прошла плохо. Спринтерская гонка была плохой. Машина просто была плоха весь уик-энд". 

"Очевидно, что это разрушительно - иметь такие неудачные гонки во второй половине сезона - но все, что я могу сказать, это то, что мы стараемся".

"Это определенно недостаточно хорошо, и мы должны взять на себя ответственность. Я должен нести ответственность, но я делаю все возможное, что у меня есть. Машина была худшей в этот уик-энд, и я не знаю, в чем дело. Нам придется выяснить, в чем дело".

Отвечая на вопрос, почему его болид то хорош, то плох по ходу уик-энда, Хэмилтон пошутил: "Это вы мне скажите. Это вопрос на миллион долларов. Если вы сможете найти причину, я дам вам миллион долларов!".

На данный момент Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачете пилотов, отставая от Джорджа Расселла на два балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Бразилии

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Гран-при Бразилии: Ферстаппен победил, дубль Альпин Гран-при Бразилии: Ферстаппен победил, дубль Альпин
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:13
Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги
Лига Чемпионов11:55
Шахтер - Янг Бойз: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа11:52
"Прямо как в НБА": Гвардиола раскритиковал Клубный чемпионат мира
Европа11:40
"Они разочарованы": легенда МЮ оценил игру Мудрика в очном матче
Украина11:37
Суперлига: Запорожье - Старый Луцк, Днепр - Ровно
НБА11:26
Дэвис усугубил повреждение левой стопы
Бокс11:15
Баффер назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри
Формула 111:11
Хэмилтон: Мне все равно, финиширую я перед Расселлом или за ним, это не имеет никакого значения
Украина10:45
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Янг Бойзом в Лиге чемпионов
Формула 110:34
Ферстаппен может досрочно стать чемпионом по итогам Гран-при Лас-Вегаса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK