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Ферстаппен может досрочно стать чемпионом по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Нидерландец уже готовится выиграть свой четвертый чемпионский титул подряд.
Сегодня, 10:34
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

После блестящей победы на Гран-при Бразилии пилот Ред Булл Макс Ферстаппен приблизился к своему четвертому чемпионскому титулу.

Стать четырехкратным чемпионом мира 27-летний нидерландец может уже по итогам следующего Гран-при, который пройдет в Лас-Вегасе, сообщает официальный сайт Формулы-1.

В сезоне-2024 осталось провести три Гран-при + спринт в Катаре. В идеале гонщик может заработать за оставшиеся три этапа 86 очков (включая по одному баллу за самый быстрый круг).

Отрыв Ферстаппена от Ландо Норриса (МакЛарен), единственного конкурента в борьбе за титул, составляет 62 очка.

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Для того, чтобы интрига продолжала жить, Норрису нужно набрать в США на три очка больше, чем Ферстаппен. Тогда развязка сезона переедет в Катар.

Однако если в Лас-Вегасе победит нидерландец, то британец потеряет даже математические шансы стать чемпионом.

К тому же, если Норрис отыграет менее трех очков, он также "подарит" Ферстаппену чемпионскую корону вне зависимости от результатов в Катаре и Абу-Даби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса

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