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Автоспорт

Юниор Макларен подпишет контракт с Заубер

Габриэль Бортолето близок к переходу.
Сегодня, 12:45
Габриэль Бортолето / Getty Images
Габриэль Бортолето / Getty Images

Юниор Макларен Габриэль Бортолето близок к контракту с Заубер, утверждает Autosport.

По информации издания, пилот практически уже стал напарником Нико Хюлькенберга на следующий, все основные вопросы улажено.

Осталось согласовать различные мелкие детали, и стороны будет готовы подписать контракт. Это может случиться уже на следующей неделе.

Ранее Макларен уже заявлял, что не будет препятсвовать переходу Бортолето в Заубер, так что осталось дождаться лишь официального обновления.

А тем временем в Бразилии уже стартовала квалификация.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер

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