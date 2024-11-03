Юниор Макларен подпишет контракт с Заубер
Габриэль Бортолето близок к переходу.
Юниор Макларен Габриэль Бортолето близок к контракту с Заубер, утверждает Autosport.
По информации издания, пилот практически уже стал напарником Нико Хюлькенберга на следующий, все основные вопросы улажено.
Осталось согласовать различные мелкие детали, и стороны будет готовы подписать контракт. Это может случиться уже на следующей неделе.
Ранее Макларен уже заявлял, что не будет препятсвовать переходу Бортолето в Заубер, так что осталось дождаться лишь официального обновления.
А тем временем в Бразилии уже стартовала квалификация.
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