Насколько умны геймеры? Самый низкий IQ игроков в EA FC 24

Портал WhichBingo, объединившись с командой психологов, провел несколько тестов интеллекта для того, чтобы узнать – в какую игру играют самые умные геймеры. В ходе исследования было опрошено 1002 игрока в возрасте от 18 лет.

Дистанционное тестирование IQ оценивало когнитивные навыки участников в четырех областях: вербальное общение, математика, логика и визуальное мышление.

Участников спросили, в какие игры и на какой платформе они в большинстве своем играют, чтобы определить результаты.

В контексте показателей IQ ниже 85 считается интеллектом ниже среднего, 85-115 считается средним интеллектом, все превышающее 115 считается интеллектом выше среднего.

Итак, популярная онлайн-стратегия League of Legends получила самый высокий показатель IQ 120,4.Следом за второй была база игроков чрезвычайно успешной одиночной игры Black Myth: Wukong с IQ 119,8. Игроки Baldur's Gate 3 заняли третье место в общем зачете со средним IQ 117,9.

Из полученных данных видно, что игры, ориентированные на стратегию и ролевые игры, связаны с более высокими показателями IQ.Такие игры как Baldur's Gate 3, Dark Souls и Dota 2 получили высокие рейтинги.Кроме того, игроки FC 24/FIFA 23 зафиксировали самый низкий IQ в исследовании со средним баллом 89,8.

В сражении консолей компьютерные геймеры лидировали со средним IQ 114,1. Геймеры PlayStation заняли второе место с IQ 111,0, в то время как игроки Xbox заняли третье место со средним показателем 105,9.Интересно то, что хотя консоли имеют много сходства, разрыв у IQ между ними больше, чем между ПК и Playstation.

Ну и куда без гендерных сравнений? Исследование показало, что женщины-геймеры опережают своих коллег-мужчин по уровню среднего IQ. Женщины-геймеры зафиксировали средний IQ 107,9, а мужчины-геймеры – 105,8.

Какой вывод напрашивается в целом?Если нравится – играйте!Исследования ученых доказывают, что видеоигры могут быть полезны для вашего мозга и когнитивных функций.

Вадим Гуцал, по материалам WhichBingo

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