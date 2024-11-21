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Баскетбол

Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА

Украинец высказался о текущем сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 17:45
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк высказался по поводу текущего сезона НБА.

По словам спортсмена, он выделяет Бостон и Оклахому в качестве главных претендентов на победу.

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"Фаворитами являются Бостон и Оклахома. Но увидим, как будет у всех основных игроков со здоровьем. Сезон очень длинный, поэтому всякое может произойти. 

У Бостона снова очень высокие шансы сразиться за еще одно чемпионство", - сказал Михайлюк для Чемпиона.

В текущем сезоне Михайлюк отыграл два матча, в среднем набирая 3,0 очка, 0,5 подбора и 1,0 передачи.

Напомним, сын Кличко впервые получил вызов в сборную Украины.

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