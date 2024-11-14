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Баскетбол

Сын Кличко впервые получил вызов в сборную Украины

Определился расширенный состав на квалификации в Евробаскет.
Сегодня, 08:49
Максим Кличко / ФБУ
Максим Кличко / ФБУ

Тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу объявил расширенный состав игроков, которые могут участвовать в матчах отбора на чемпионат Европы.

Всего в списке 16 баскетболистов, среди которых и два дебютанта - Даниил Сипало и Максим Кличко (сын легендарного боксера Виталия Кличко).

Состав сборной Украины

  • Защитники:
    Илья Сидоров (Фо-сюр-Мер, Франция), Александр Ковляр (Литкабелис, Литва), Виталий Зотов (Йонава, Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Александр Липовой (Аликанте, Испания)
  • Форварды:
    Павел Крутоус (Мелилья, Испания), Владимир Конев (Днепр), Иван Ткаченко (Миттельдойчер, Германия), Богдан Близнюк (Йонава, Литва), Андрей Войналович (Сабаз, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Даниил Сипало (Днепр, Украина), Сергей Павлов (Мелилья, Испания)
  • Центровые:
    Ростислав Новицкий (Валмиера, Латвия), Артем Пустовой (Ховентуд, Испания), Максим Кличко (Монако, Франция).

Сборная Украины проведет два поединка отбора в Евробаскет в феврале. Оба раза "желто-синие" сыграют против Израиля на нейтральной площадке в Риге, Латвия.

Украина занимает последнее место в квартете в отборе на чемпионат Европы. В прошлом поединке "желто-синие" проиграли Португалии. На Евробаскет выйдут три лучшие команды группы.

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