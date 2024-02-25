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Баскетбол

Украина потерпела второе поражение кряду в рамках отбора на Евробаскет-2025

"Желто-синие" на этот раз уступили португальцам.
Вчера, 22:47
Украина - Португалия / ФБУ
Украина - Португалия / ФБУ

В воскресенье, 25 февраля, в рамках второго тура квалификации на Евробаскет-2025 сборная Украины встречалась с Португалией.

Первые две четверти сильно не задались у наших парней. Сначала "желто-синие" дали гандикап своим соперникам в 10 очков, а после были вынуждены отыгрывать уже 15.

Ввиду этого, украинской команде пришлось включать режим "турбо", чтобы успеть отыграть отданные оппоненту очки.

Третья четверть прошла крайне удачно и номинальным хозяевам удалось знатно сократить отставание, однако в решающем отрезке игры португальцы не дали шансов на камбэк, ввиду чего наши парни потерпели обидное поражение.

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Напомним, в третьем туре Украина сыграет против сборной Израиля. Матч состоится 22 ноября.

Квалификация на Евробаскет-2025

Украина - Португалия 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Украина: Зотов, Мишула, Ковляр, Шундель, Крутоус, Ткаченко, Войналович, Бобров, Петров, Пустовой, Бринюк

Португалия: Брито, Камачо, Дельгадо, Камейро, Монтейро, Прей, Релвао, Войтао, Вентура, Уильямс, Кейруж, Лисбоа, Са

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