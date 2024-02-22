iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Украина стартовала с поражения Словении в отборе на Евробаскет-2025

После хорошей первой половины, "желто-синие" провалили третью четверть, что и сыграло ключевую роль в результате поединка.
Вчера, 21:04
Александр Ковляр / ФБУ/fbu.ua
Александр Ковляр / ФБУ/fbu.ua

В четверг, 22 февраля, в словенском Копере стартовала квалификация чемпионата Европы 2025 года.

В первом матче группы А сошлись сборные Украины и Словении, которые играли без своих главных звезд из-за особых правил НБА.

Но даже без них украинская команда смогла навязать борьбу более титулованному сопернику.

После неплохой первой четверти, которая завершилась с минимальным преимуществом украинцев, во второй 10-минутке команда Виталия Степановского смогла оформить солидный отрыв (+8), который, к сожалению, был нивелирован к большому перерыву.

После отдыха словенцы сразу же принялись захватывать преимущество, что у них и получилось - третью четверть Украина проиграла со счетом 13:25.

И хотя украинские баскетболисты смогли сократить отставание из -13 до -5, Словения вновь организовала рывок, вернув двузначное преимущество, которое и продержалось до самого конца.

В итоге Словения завоевала победу и лидерство в группе, из которой на Евробаскет выйдут три из четырех сборных.

Словения - Украина 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Словения: К. Препелич (30 + 3 подбора + 9 передач), Блажич (18 + 8 подборов), Тоби (11 + 9 подборов), Самар (10), Хроват (10 + 4 подбора), Димец (5), Кунц (2 + 6 подборов), Б. Препелич (1 + 3 подбора), Лапорник (0), Миртич (0) Стергар (0), Чебашек (0).

Украина: Ковляр (23 + 8 передач), Бобров (17 + 6 подборов), Пустовой (8), Петров (7 + 10 подборов), Мишула (7), Крутоус (6 + 4 подбора), Зотов (5 + 6 подборов + 6 передач), Ткаченко (0), Шундель (0).

В следующем матче Украина встретится со сборной Португалии. Этот поединок пройдет в Риге 25 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Евробаскет чемпионат Европы по баскетболу словения Сборная Украины чемпионат Европы сборная Словении

Статьи по теме

Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет
Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери
Лига Европы-2023/24: Милан, Бенфика и Рома прошли дальше, Шахтер проиграл Марселю Лига Европы-2023/24: Милан, Бенфика и Рома прошли дальше, Шахтер проиграл Марселю
Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:51
Рома оказалась сильнее Фейенорда по пенальти, выйдя в 1/8 Лиги Европы
Украина00:33
Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубках
Украина00:25
Украинские клубы провели худший еврокубковый сезон за последние 16 лет
ММА00:20
Дебют все же состоится: Нганну узнал, против кого подерется в PFL
Лига конференций00:12
Лига конференций-2023/24: Айнтрахт уступил Рояль Униону, Олимпиакос прошел Ференцварош
Лига Европы00:08
Шахтер покинул Лигу Европы, уступив на выезде Марселю
Вчера, 23:53
Европа23:53
Барселона сомневается, что де Дзерби готов к топ-клубу
Сборные23:32
Степановский - о поражении Украины от Словении: Были глупые решения и потери
Европа23:23
Алонсо определился с клубом, который планирует возглавить летом
Европа23:20
Лидер Ромы отреагировал на возможность переезда в Саудовскую Аравию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK