Украина стартовала с поражения Словении в отборе на Евробаскет-2025

После хорошей первой половины, "желто-синие" провалили третью четверть, что и сыграло ключевую роль в результате поединка.

В четверг, 22 февраля, в словенском Копере стартовала квалификация чемпионата Европы 2025 года.

В первом матче группы А сошлись сборные Украины и Словении, которые играли без своих главных звезд из-за особых правил НБА.

Но даже без них украинская команда смогла навязать борьбу более титулованному сопернику.

После неплохой первой четверти, которая завершилась с минимальным преимуществом украинцев, во второй 10-минутке команда Виталия Степановского смогла оформить солидный отрыв (+8), который, к сожалению, был нивелирован к большому перерыву.

После отдыха словенцы сразу же принялись захватывать преимущество, что у них и получилось - третью четверть Украина проиграла со счетом 13:25.

И хотя украинские баскетболисты смогли сократить отставание из -13 до -5, Словения вновь организовала рывок, вернув двузначное преимущество, которое и продержалось до самого конца.

В итоге Словения завоевала победу и лидерство в группе, из которой на Евробаскет выйдут три из четырех сборных.

Словения - Украина 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Словения: К. Препелич (30 + 3 подбора + 9 передач), Блажич (18 + 8 подборов), Тоби (11 + 9 подборов), Самар (10), Хроват (10 + 4 подбора), Димец (5), Кунц (2 + 6 подборов), Б. Препелич (1 + 3 подбора), Лапорник (0), Миртич (0) Стергар (0), Чебашек (0).

Украина: Ковляр (23 + 8 передач), Бобров (17 + 6 подборов), Пустовой (8), Петров (7 + 10 подборов), Мишула (7), Крутоус (6 + 4 подбора), Зотов (5 + 6 подборов + 6 передач), Ткаченко (0), Шундель (0).

В следующем матче Украина встретится со сборной Португалии. Этот поединок пройдет в Риге 25 февраля.

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