Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.
В прошлом году по ходу гоночного уик-енда на определенных трассах проводилась спринт-гонка, по итогам которой первым трем пилотам начислялись очки. В этом сезоне произошли некоторые изменения.
Теперь очками будут награждаться сразу восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.
Спринт состоится перед Гран-при Эмилии-Романьи, Гран-при Австрии и Гран-при Бразилии.
Личный зачет пилотов сезона-2022:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очков
- Шарль Леклер (Феррари) - 178
- Серхио Перес (Ред Булл) - 173
- Джордж Расселл (Мерседес) - 158
- Карлос Сайнс (Феррари) - 156
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 146
- Ландо Норрис (МакЛарен) - 76
- Эстебан Окон (Альпин) - 58
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 46
- Фернандо Алонсо (Альпин) - 41
- Кевин Магнуссен (Хаас) - 22
- Даниэль Риккардо (МакЛарен) - 19
- Пьер Гасли (Альфа Таури) - 16
- Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 16
- Мик Шумахер (Хаас) - 12
- Юки Цунода (Альфа Таури) - 11
- Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) - 5
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 4
- Алекс Албон (Уильямс) - 3
- Николас Латифи (Уильямс) - 0
- Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 дополнительное очко за лучший круг.
С таблицей Кубка конструкторов-2022 можно ознакомиться здесь.