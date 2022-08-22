Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022

Предлагаем ознакомиться с положением гонщиков в индивидуальном зачете.

Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.

В прошлом году по ходу гоночного уик-енда на определенных трассах проводилась спринт-гонка, по итогам которой первым трем пилотам начислялись очки. В этом сезоне произошли некоторые изменения.

Теперь очками будут награждаться сразу восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.

Спринт состоится перед Гран-при Эмилии-Романьи, Гран-при Австрии и Гран-при Бразилии.

Личный зачет пилотов сезона-2022:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очков Шарль Леклер (Феррари) - 178 Серхио Перес (Ред Булл) - 173 Джордж Расселл (Мерседес) - 158 Карлос Сайнс (Феррари) - 156 Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 146 Ландо Норрис (МакЛарен) - 76 Эстебан Окон (Альпин) - 58 Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 46 Фернандо Алонсо (Альпин) - 41 Кевин Магнуссен (Хаас) - 22 Даниэль Риккардо (МакЛарен) - 19 Пьер Гасли (Альфа Таури) - 16 Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 16 Мик Шумахер (Хаас) - 12 Юки Цунода (Альфа Таури) - 11 Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) - 5 Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 4 Алекс Албон (Уильямс) - 3 Николас Латифи (Уильямс) - 0 Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 дополнительное очко за лучший круг.

С таблицей Кубка конструкторов-2022 можно ознакомиться здесь.