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Автоспорт

Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022

Предлагаем ознакомиться с положением гонщиков в индивидуальном зачете.
Сегодня, 18:52
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Новый сезон Формулы-1 2022 года стартовал гонкой в Бахрейне. Всего же запланировано провести 22 Гран-при.

В прошлом году по ходу гоночного уик-енда на определенных трассах проводилась спринт-гонка, по итогам которой первым трем пилотам начислялись очки. В этом сезоне произошли некоторые изменения.

Теперь очками будут награждаться сразу восемь пилотов: 1 место – 8 баллов, 2 место – 7 баллов, 3 место – 6 баллов, 4 место – 5 баллов, 5 место – 4 балла, 6 место – 3 балла, 7 место – 2 балла, 8 место – 1 балл.

Спринт состоится перед Гран-при Эмилии-Романьи, Гран-при Австрии и Гран-при Бразилии.

Личный зачет пилотов сезона-2022:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 258 очков
  2. Шарль Леклер (Феррари) - 178
  3. Серхио Перес (Ред Булл) - 173
  4. Джордж Расселл (Мерседес) - 158
  5. Карлос Сайнс (Феррари) - 156
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - 146
  7. Ландо Норрис (МакЛарен) - 76
  8. Эстебан Окон (Альпин) - 58
  9. Валттери Боттас (Альфа Ромео) - 46
  10. Фернандо Алонсо (Альпин) - 41
  11. Кевин Магнуссен (Хаас) - 22
  12. Даниэль Риккардо (МакЛарен) - 19
  13. Пьер Гасли (Альфа Таури) - 16
  14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) - 16
  15. Мик Шумахер (Хаас) - 12
  16. Юки Цунода (Альфа Таури) - 11
  17. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео) - 5
  18. Лэнс Стролл (Астон Мартин) - 4
  19. Алекс Албон (Уильямс) - 3
  20. Николас Латифи (Уильямс) - 0
  21. Нико Хюлькенберг (Астон Мартин) - 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. + 1 дополнительное очко за лучший круг.

С таблицей Кубка конструкторов-2022 можно ознакомиться здесь.

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