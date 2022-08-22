Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Новый сезон Формулы-1 стартовал 20 марта гонкой в Бахрейне. Этот Гран-при стал одним из 22-х запланированных в этом году. Формула-1 вступила в новую эру регламентов с новаторскими болидами, разработанными для более конкурентоспособных заездов.
В календаре 8 мая дебютирует Гран-при Майами, а Абу-Даби примет финальную гонку сезона 20 ноября. Также в календарь вернулись гонки в Сингапуре, Мельбурне и Монреале после того, как они отсутствовали в прошлом сезоне из-за коронавируса.
Календарь сезона 2022 года:
1. Гран-при Бахрейна (18-20 марта) - Победитель: Шарль Леклер
2. Гран-при Саудовской Аравии (25-27 марта) - Победитель: Макс Ферстаппен
3. Гран-при Австралии (8-10 апреля) - Победитель: Шарль Леклер
4. Гран-при Эмилии-Романьи (22-24 апреля) - Победитель: Макс Ферстаппен
Спринт - Победитель: Макс Ферстаппен
5. Гран-при США (6-8 мая) - Победитель: Макс Ферстаппен
6. Гран-при Испании (20-22 мая) - Победитель: Макс Ферстаппен
7. Гран-при Монако (27-29 мая) - Победитель: Серхио Перес
8. Гран-при Азербайджана (10-12 июня) - Победитель: Макс Ферстаппен
9. Гран-при Канады (17-19 июня) - Победитель: Макс Ферстаппен
10. Гран-при Великобритании (1-3 июля) - Победитель: Карлос Сайнс
11. Гран-при Австрии (8-10 июля) - Победитель: Шарль Леклер
Спринт - Победитель: Макс Ферстаппен
12. Гран-при Франции (22-24 июля) - Победитель: Макс Ферстаппен
13. Гран-при Венгрии (29-31 июля) - Победитель: Макс Ферстаппен
14. Гран-при Бельгии (26-28 августа)
15. Гран-при Нидерландов (2-4 сентября)
16. Гран-при Италии (9-11 сентября)
17. Гран-при Сингапура (30 сентября-2 октября)
18. Гран-при Японии (7-9 октября)
19. Гран-при США (21-23 октября)
20. Гран-при Мексики (28-30 октября)
21. Гран-при Бразилии (11-13 ноября)
Спринт
22. Гран-при Абу-Даби (18-20 ноября)
В этом году расписание уикендов отличается от расписания предыдущих сезонов. так как серия переходит на трехдневный формат. Согласно расписанию, пятничные сессии свободных заездов будут длиться 60 минут, как и в сезоне 2021 года. В этом году вторые тренировки будут проводиться позже обычного.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.