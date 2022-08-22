Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года

Новый сезон Формулы-1 стартовал 20 марта гонкой в Бахрейне. Этот Гран-при стал одним из 22-х запланированных в этом году. Формула-1 вступила в новую эру регламентов с новаторскими болидами, разработанными для более конкурентоспособных заездов.

В календаре 8 мая дебютирует Гран-при Майами, а Абу-Даби примет финальную гонку сезона 20 ноября. Также в календарь вернулись гонки в Сингапуре, Мельбурне и Монреале после того, как они отсутствовали в прошлом сезоне из-за коронавируса.

Календарь сезона 2022 года:

1. Гран-при Бахрейна (18-20 марта) - Победитель: Шарль Леклер

2. Гран-при Саудовской Аравии (25-27 марта) - Победитель: Макс Ферстаппен

3. Гран-при Австралии (8-10 апреля) - Победитель: Шарль Леклер

4. Гран-при Эмилии-Романьи (22-24 апреля) - Победитель: Макс Ферстаппен

Спринт - Победитель: Макс Ферстаппен

5. Гран-при США (6-8 мая) - Победитель: Макс Ферстаппен

6. Гран-при Испании (20-22 мая) - Победитель: Макс Ферстаппен

7. Гран-при Монако (27-29 мая) - Победитель: Серхио Перес

8. Гран-при Азербайджана (10-12 июня) - Победитель: Макс Ферстаппен

9. Гран-при Канады (17-19 июня) - Победитель: Макс Ферстаппен

10. Гран-при Великобритании (1-3 июля) - Победитель: Карлос Сайнс

11. Гран-при Австрии (8-10 июля) - Победитель: Шарль Леклер

Спринт - Победитель: Макс Ферстаппен

12. Гран-при Франции (22-24 июля) - Победитель: Макс Ферстаппен

13. Гран-при Венгрии (29-31 июля) - Победитель: Макс Ферстаппен

14. Гран-при Бельгии (26-28 августа)

15. Гран-при Нидерландов (2-4 сентября)

16. Гран-при Италии (9-11 сентября)

17. Гран-при Сингапура (30 сентября-2 октября)

18. Гран-при Японии (7-9 октября)

19. Гран-при США (21-23 октября)

20. Гран-при Мексики (28-30 октября)

21. Гран-при Бразилии (11-13 ноября)

Спринт

22. Гран-при Абу-Даби (18-20 ноября)

В этом году расписание уикендов отличается от расписания предыдущих сезонов. так как серия переходит на трехдневный формат. Согласно расписанию, пятничные сессии свободных заездов будут длиться 60 минут, как и в сезоне 2021 года. В этом году вторые тренировки будут проводиться позже обычного.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в Кубке конструкторов.