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Очередной чемпион мира выразил желание подраться с Джейком Полом

Андре Ворд тоже хочет попробовать свои силы.
Сегодня, 16:24
Андре Ворд / Getty Images
Андре Ворд / Getty Images

Блогер-боксер Джейк Пол после победы над Майком Тайсоном получает множество предложений провести поединок от известных действующих и бывших боксеров.

Очередным таким стал Андре Ворд - Олимпийский чемпион 2004 и чемпион мира по версиям WBA и WBC во втором среднем весе и по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

"Я открыт к переговорам. Пол же бьется со старыми бойцами, а я старше его (Ворду 40 лет, прим.). Я не выходил в ринг уже семь лет, поэтому думаю, что это было бы интересно", - сказал он. Уорд.

Ранее желание выйти в ринг выразили действующие чемпионы мира Артур Беттербиев и Даниэль Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейк Пол

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