Джейк Пол: Бетербиев вызвал меня на бой? Я управляю этим видом спорта

Известный блоггер Джейк Пол недавно победил легендарного Майка Тайсона в боксерском поединке, после чего его на бой вызвал абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев.

На такой "выпад" спортсмена с канадским паспортом Джей Пол не мог не отреагировать.

"Увидел сообщение Бетербиева… Один из пяти лучших боксеров мира, вызывает меня на бой. Ха-ха-ха-ха-ха. Всего 4 года прошло, а я уже управляю этим видом спорта", – написал Джейк Пол на X (бывший Твиттер).

Пол провел уже 12 поединков на боксерском ринге, чаще всего встречаясь с ветеранами боевых искусств или других видов спорта. Единственный проигранный бой он провел с Томми Фьюри, профессиональным боксером и братом Тайсона Фьюри.

Отметим, что после поединка против Пола Майк Тайсон заявил, что чуть не умер на ринге во время встречи.

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