iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джейк Пол: Бетербиев вызвал меня на бой? Я управляю этим видом спорта

Блоггер-боксер высмеял вызов чемпиону.
Сегодня, 10:11
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Известный блоггер Джейк Пол недавно победил легендарного Майка Тайсона в боксерском поединке, после чего его на бой вызвал абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев.

На такой "выпад" спортсмена с канадским паспортом Джей Пол не мог не отреагировать.

"Увидел сообщение Бетербиева… Один из пяти лучших боксеров мира, вызывает меня на бой. Ха-ха-ха-ха-ха. Всего 4 года прошло, а я уже управляю этим видом спорта", – написал Джейк Пол на X (бывший Твиттер).

Пол провел уже 12 поединков на боксерском ринге, чаще всего встречаясь с ветеранами боевых искусств или других видов спорта. Единственный проигранный бой он провел с Томми Фьюри, профессиональным боксером и братом Тайсона Фьюри.

Отметим, что после поединка против Пола Майк Тайсон заявил, что чуть не умер на ринге во время встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Агент Неймара опроверг слухи о переходе бразильца в Сантос Агент Неймара опроверг слухи о переходе бразильца в Сантос
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Легенда МЮ стал свидетелем гола в ворота родной сборной, который забил его будущий зять Легенда МЮ стал свидетелем гола в ворота родной сборной, который забил его будущий зять
Европейский RMR-турнир. Группа А: NaVi проиграли первый матч за виход на мажор Европейский RMR-турнир. Группа А: NaVi проиграли первый матч за виход на мажор
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович снова потерял позицию, Урсу теперь не первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны12:30
Агент Неймара опроверг слухи о переходе бразильца в Сантос
11:48
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Европа11:17
Легенда МЮ стал свидетелем гола в ворота родной сборной, который забил его будущий зять
Киберспорт10:44
Европейский RMR-турнир. Группа А: NaVi проиграли первый матч за виход на мажор
НБА10:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: два беззера Рэндла попали в подборку
Лига наций10:33
Албания - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Бокс10:11
Джейк Пол: Бетербиев вызвал меня на бой? Я управляю этим видом спорта
Теннис09:17
Рейтинг WTA: Стародубцева вылетела из ТОП-100, Володько – из ТОП-500
Лига наций08:48
Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем с Албанией: видео онлайн-трансляция
Лига наций08:13
Лига наций: кто вышел в четвертьфинал, кто поднялся, а кто вылетел?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK