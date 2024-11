"Я чуть не умер": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон после поражения от Джейка Пола опубликовал в соцсети откровенное признание.

Легендарный боксер сообщил, что у него были серьезные проблемы со здоровьем перед боем.

Читай также: Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном

"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений, что я вышел на ринг в последний раз.

Я чуть не умер в июне. Мне сделали восемь переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 25 фунтов в больнице, мне пришлось бороться, чтобы восстановиться для поединка, так что я победил.

Мои дети смотрели, как я стою один на один и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое младше меня перед заполненным стадионом Даллас Ковбойс - это опыт, о котором не может мечтать ни один мужчина. Благодарю", - написал Тайсон в сети Х.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



To…