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"Я чуть не умер": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Полом

Легендарный боксер рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.
Сегодня, 11:59
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон после поражения от Джейка Пола опубликовал в соцсети откровенное признание.

Легендарный боксер сообщил, что у него были серьезные проблемы со здоровьем перед боем.

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"Это одна из тех ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений, что я вышел на ринг в последний раз.

Я чуть не умер в июне. Мне сделали восемь переливаний крови. Я потерял половину своей крови и 25 фунтов в больнице, мне пришлось бороться, чтобы восстановиться для поединка, так что я победил.

Мои дети смотрели, как я стою один на один и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое младше меня перед заполненным стадионом Даллас Ковбойс - это опыт, о котором не может мечтать ни один мужчина. Благодарю", - написал Тайсон в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон

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