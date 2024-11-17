"Ты победил, сделав это в своем возрасте": Нганну обратился к Тайсону после поражения от Пола

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну обратился к бывшему абсолюту супертяжелого веса Майку Тайсону после его поражения в бою с Джейком Полом.

Камерунский боец, которому легендарный спортсмен в свое время помогал готовиться к дебюту в боксе против Тайсона Фьюри, заявил, что тот достоин уважения только за то, что решился выйти в ринг в своем 58-летнем возрасте.

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"Ты победил, просто сделав это в своем возрасте, чемпион. Мы все знаем, кто ты и на что ты способен.

Большинство спортсменов даже не могут встать самостоятельно в таком возрасте", - написал Нганну в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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