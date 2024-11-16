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Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

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Сегодня, 21:31
Грузия - Украина / Getty Images
Грузия - Украина / Getty Images

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Украины встречалась с национальной командой Грузии.

На первых минутах поединка подопечные Сергея Реброва повели в счете.

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Мудрик пошел по флангу и прострелил, но Кверквелия срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме грузинская сборная сравняла счет. Автором гола стал Микаутадзе.

В конце встречи Гуцуляк и Назаренко могли принести победу Украине, но не реализовали момент на последних минутах встречи.

Видео голов и обзор матча Грузия - Украина:

Грузия - Украина 1:1
Голы: Микаутадзе, 76 - Кверквелия, 7 (авт.)

Грузия: Мамардашвили - Кверквелия (Гочолеишвили, 67), Кашия, Лочошвили - Какабадзе, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Кочорашвили, Китеишвили (Меквабишвили, 86), Шенгелия (Цитаишвили, 67) - Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) - Кварацхелия.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжный, 80), Шапаренко (Крыськив, 65) - Зубков (Гуцуляк, 65), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Предупреждения: Лочошвили, Гочолеишвили - Зубков, Шапаренко, Миколенко, Мудрик

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Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

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