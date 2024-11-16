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"Игроки хотели удержать ничью": Ребров оценил матч Украины с Грузией

Команда упустила победу в Лиге наций.
Сегодня, 21:22
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В рамках пятого тура Лиги наций Украина сыграла вничью с Грузией - 1:1.

Главный тренер украинской команды Сергей Ребров высказался по поводу матча. По словам специалиста, футболисты хотели удержать победу, но в конце не справились с давлением.

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"Важно то, что психологическая нагрузка была. Когда мы вышли вперед, наверное, ребята пытались сохранить этот результат, потому что он был очень важен. Но... Мы играем все матчи на выезде, сегодня была большая поддержка у Грузии, благодаря ей они получили уверенность и пошли сравнивать счет и сделали это.

Почему играли Бражко и Зубков? Мы смотрим на состояние игроков, микроповреждения, как тренируются, на нагрузки их. Тогда и принимаем решение. На следующую игру 100% будут замены.

Играли вторым номером? Мы старались использовать контратаки, потому что мы, я считаю, очень сильны в этом компоненте. Но мы не ставили задачу отходить назад, мы забили мяч и повели в счете. Видимо это сыграло роль, игроки просто больше хотели удержать счет", - сказал Ребров для MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Грузия - Украина.

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Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

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