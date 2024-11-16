Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном
Легенда расстроен боксерским шоу.
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу поединка Джейка Пола против Майка Тайсона.
По словам Холифилда, он разочарован проведением боя.
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"Это не был хороший бой. Вы можете сказать, что с ногами Тайсона что-то было не так. Он потерял равновесие. Джейк Пол - достаточно хороший боксер", - сказал Холифилд для Fight Hub TV.
Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.
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