Холифилд отреагировал на победу Пола в бою с Тайсоном

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу поединка Джейка Пола против Майка Тайсона.

По словам Холифилда, он разочарован проведением боя.

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"Это не был хороший бой. Вы можете сказать, что с ногами Тайсона что-то было не так. Он потерял равновесие. Джейк Пол - достаточно хороший боксер", - сказал Холифилд для Fight Hub TV.

Пол победил Тайсона единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в американском Арлингтоне.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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