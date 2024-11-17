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Лидер Спортинга высказался о возможности воссоединения с Аморимом в Манчестер Юнайтед

Виктор Дьокереш считает, что его уже бывший тренер не нуждается в усилении линии нападения.
Сегодня, 13:37
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дёкереш высказался о дальнейшем развитии своей карьеры.

По словам шведа, он хочет закончить сезон в стане своего нынешнего клуба.

«Я не думаю об этом и не придаю этому значения. Это слухи, ничего конкретного. Конечно, я хочу закончить сезон в Спортинге, мне нравится там. Я не испытываю стресса из-за изменений в команде».

Также Виктор рассказал о том, готов ли он рассмотреть воссоединение с Рубеном Аморимом на Олд Траффорд.

«Переход в Манчестер Юнайтед? У Аморима, наверное, там уже есть нападающие. Очень грустно, что он ушел из Спортинга, но, конечно, мы понимаем это решение. Он очень много значил для меня, учитывая, что он дал мне возможность играть и помог развиваться. Теперь мы с нетерпением ждем возможности поработать с новым тренером (Жоау Перейра - прим.)», - заявил Дьокереш

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим приступит к работе в МЮ уже на следующей неделе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Аморим Виктор Дьокереш

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