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Легендарный клуб сменит эмблему в начале следующего сезона

Аякс решил вернуться к тому, что уже когда-то было в их истории.
Сегодня, 12:25
Аякс / Getty Images
Аякс / Getty Images

Нидерландский Аякс решил сменить эмблему клуба. Об этом сообщила пресс-служба «сыновей Бога».

Логотип претерпит достаточно ощутимые изменения, но при этом сохранит свою основную концепцию. Переход произойдет летом 2025 года.

Отметим, что это не совсем новая эмблема. Аналогичная использовалась с 1928 по 1991, а затем состоялся переход на действующую сейчас.

Что касается спортивных результатов местного гранда, то сейчас клуб занимает 3 место в турнирной таблице Эредивизи, но имеет матч в запасе по сравнению с ПСВ, которое идет первым, опережая их на 7 очков.

Ранее сообщалось, что экс-форвард Аякса и другого именитого клуба завершил карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс

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