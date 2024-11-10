Экс-форвард Аякса и Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Нидерландов Райан Бабел объявил о завершении футбольной карьеры.

Напомним, нападающий начал свою карьеру в Аяксе, с которым дважды становился чемпионом Нидерландов.

В 2007 году перешел в Ливерпуль, однако не смог демонстрировать стаибльно высокий уровень выступлений. Зато стал первым футболистом в истории АПЛ, который был оштрафован за неподобающее поведение в социальных сетях.

После Ливерпуля Бабел немало поиграл в Турции, играл в Испании, ОАЭ, возвращался в АПЛ и даже в Аякс. Последним клубом форварда стал турецкий Эюпспор, контракт с которым истек еще в 2023 году.

37-летний Бабел объявил о завершении карьеры в своем Инстаграм, такжже заявив, что вскоре выйдет прощальный фильм.

Ранее также рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!