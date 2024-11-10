Экс-форвард Аякса и Ливерпуля объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий сборной Нидерландов Райан Бабел объявил о завершении футбольной карьеры.
Напомним, нападающий начал свою карьеру в Аяксе, с которым дважды становился чемпионом Нидерландов.
В 2007 году перешел в Ливерпуль, однако не смог демонстрировать стаибльно высокий уровень выступлений. Зато стал первым футболистом в истории АПЛ, который был оштрафован за неподобающее поведение в социальных сетях.
После Ливерпуля Бабел немало поиграл в Турции, играл в Испании, ОАЭ, возвращался в АПЛ и даже в Аякс. Последним клубом форварда стал турецкий Эюпспор, контракт с которым истек еще в 2023 году.
37-летний Бабел объявил о завершении карьеры в своем Инстаграм, такжже заявив, что вскоре выйдет прощальный фильм.
Ранее также рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру.
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