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Экс-форвард Аякса и Ливерпуля объявил о завершении карьеры

Райан Бабел повесил бутсы на гвоздь.
Сегодня, 13:30
Райан Бабел / Getty Images
Райан Бабел / Getty Images

Бывший нападающий сборной Нидерландов Райан Бабел объявил о завершении футбольной карьеры.

Напомним, нападающий начал свою карьеру в Аяксе, с которым дважды становился чемпионом Нидерландов.

В 2007 году перешел в Ливерпуль, однако не смог демонстрировать стаибльно высокий уровень выступлений. Зато стал первым футболистом в истории АПЛ, который был оштрафован за неподобающее поведение в социальных сетях.

После Ливерпуля Бабел немало поиграл в Турции, играл в Испании, ОАЭ, возвращался в АПЛ и даже в Аякс. Последним клубом форварда стал турецкий Эюпспор, контракт с которым истек еще в 2023 году.

37-летний Бабел объявил о завершении карьеры в своем Инстаграм, такжже заявив, что вскоре выйдет прощальный фильм.

Ранее также рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: райан бабел

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