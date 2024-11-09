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Рекордсмен Тур де Франс завершил карьеру

Марк Кевендиш больше не будет выступать.
Сегодня, 16:11
Марк Кавендиш / Getty Images
Марк Кавендиш / Getty Images

О завершении спортивной карьеры объявил 39-летний велогонщик Марк Кевендиш.

"В воскресенье я проведу последнюю гонку в профессиональной карьере. Мне повезло, я занимался любимым делом почти 20 лет, и могу сказать, что на велосипеде я добился всего, что мог", - написал Кевендиш в инстаграмме.

Британец является абсолютным рекордсменом Тур де Франс, где одержал победы на 35 этапах.

В общей сложности Кевендиш выиграл 55 этапов гранд-туров. Также британец четырежды становился чемпионом мира на треке (трижды) и на шоссе.

Недавно шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту Крис Гой признался, что у него рак в терминальной стадии

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