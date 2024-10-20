Шестикратный олимпийский чемпион признался, что у него рак в терминальной стадии

По прогнозам, у сэра Криса Хоя осталось от двух до четырех лет.

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту сэр Крис Хой признался, что у него рак в терминальной стадии.

О том, что ему осталось жить от двух до четырех лет, 48-летний британец рассказал в интервью The Sunday Times.

"Как бы неестественно это ни казалось, но такова природа. Мы все рождаемся и умираем, и это лишь часть процесса", - сказал Хой.

"Положа руку на сердце, большую часть времени я настроен позитивно и испытываю искреннее счастье. Это больше, чем Олимпийские игры. Это больше, чем все остальное. Речь идет о том, чтобы ценить жизнь и находить радость".

Впервые спортсмен узнал о своем диагнозе в 2023 году. В феврале этого года он начал проходить курс химиотерапии.

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Крис Хой стал олимпийским чемпионом на Играх в Афинах-2024, трижды - в Пекине-2008 и дважды - в Лондоне-2012. На его счету также "серебро" Игр в Сиднее-2000.

После ухода из трекового велоспорта он сменил направление и стал гонщиком. В 2016 году Хой стал первым летним олимпийским медалистом, участвовавшим в знаменитой гонке 24 часа Ле-Мана.

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