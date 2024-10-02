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Призер Олимпиады находилась в трамвае, с которого начался теракт в Израиле

Девушке удалось скрыться и остаться целой.
Сегодня, 08:16
Диана Сверцов (крайняя слева) во время награждения на Олимпиаде / Getty Images
Диана Сверцов (крайняя слева) во время награждения на Олимпиаде / Getty Images

Израильская спортсменка Диана Сверцов чуть не стала жертвой теракта в Тель-Авиве накануне, об этом сообщила ее мать.

19-летняя девушка оказалась в одном трамвае с двумя террористами, которые там начали стрелять и резать холодным оружием случайных людей.

Гимнастка смогла спрятаться, а затем и скрыться с места, оставшись целой и невредимой.

"Сегодня моя любимая дочь вместе с террористами села на трамвай в Яффе, и когда они начали стрелять, она успела скрыться и убежать", - написала Анна Сверцов, мать спортсменки.

В результате теракта погибли шесть человек, еще почти десяток получили ранения.

Диана Сверцов на Олимпийских играх в Париже вместе с командой Израиля по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом первенстве.

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