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Президент бразильского клуба - о возможном переходе Неймара: У нас не больница

Лейла Перейра жестко высказалась об истории травм бразильца.
Сегодня, 12:59
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Президент бразильского Палмейраса Лейла Перейра высказалась о слухах о переходе Неймара в стан «зеленых».

По словам функционера, она не хочет подписывать в свой клуб игроков, которые не способны показывать результат здесь и сейчас.

"Неймар - прекрасный футболист, но он перейдет в Сантос. Зачем он им? Не знаю, вам надо спросить у их руководства, но в нашем клубе он точно не появится.

Я хочу вкладывать деньги в того, кто придет немедленно и даст результат, если наставник команды так решит. Палмейрас - это не больница", - заявила бразильянка.

Напомним, Неймар год назад разорвал крестообразные связки, после этого восстановился и почти сразу же получил повреждение подколенного сухожилия

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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