Президент бразильского клуба - о возможном переходе Неймара: У нас не больница
Президент бразильского Палмейраса Лейла Перейра высказалась о слухах о переходе Неймара в стан «зеленых».
По словам функционера, она не хочет подписывать в свой клуб игроков, которые не способны показывать результат здесь и сейчас.
"Неймар - прекрасный футболист, но он перейдет в Сантос. Зачем он им? Не знаю, вам надо спросить у их руководства, но в нашем клубе он точно не появится.
Я хочу вкладывать деньги в того, кто придет немедленно и даст результат, если наставник команды так решит. Палмейрас - это не больница", - заявила бразильянка.
Напомним, Неймар год назад разорвал крестообразные связки, после этого восстановился и почти сразу же получил повреждение подколенного сухожилия
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