Неймар снова получил травму - он сыграл всего два матча после возвращения

Бразильский вингер Аль-Хиляля Неймар снова получил повреждение. Футболист травмировался в матче азиатской Лиги чемпионов.

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Футболист вышел на поле на 58-й минуте. Для него это второй поединок по возвращении. Он не играл с октября 2023 года. Но уже на 87-й он был заменен на Мохаммед Аль-Кахтани. Бразилец повредил заднюю поверхность бедра.

Аль-Хиляль уверенно выиграл матч против Эстегляля (3:0) благодаря хет-трику форварда хозяев Александра Митровича.

Стоит отметить, что в конце октября бразилец вернулся на поле через год после травмы крестообразной связки колена.

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