Ответственная роль: Неймар стал приглашенной звездой на Финале теннисного сезона

В свободное от футбола время бразилец приобщился к другому виду спорта.

В субботу, 2 ноября, стартовал Итоговый турнир WTA, в котором теннисистки были поделены на две группы. В Фиолетовом квартете оказались Жасмин Паолини, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь.

Паолини и Рыбакина встретились в одном матче, а Соболенко и Чжэн - в другом.

Для того, чтобы определить, кто же будет первой совершать подачи в поединке итальянки и представительницы Казахстана, был приглашен специальный гость, которым оказался Неймар.

Бразильский футболист вышел на корт, где подбросил монетку, а также не забыл сфотографироваться с теннисистками.

И хотя жребий сыграл в пользу Рыбакиной, она была вынуждена капитулировать, проиграв в двух сетах (6:7(5), 4:6).

Ранее президент одного из самых известных бразильских клубов, который сейчас переживает не самые успешные времена, сделал довольно-таки громкое заявление, анонсировав будущий переход Неймара.

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