Вице-президент клуба из второго бразильского дивизиона анонсировал переход Неймара

Вице-президент бразильского Сантоса Освальдо Нико анонсировал громкое возвращение Неймара.

По словам функционера, именитый вингер снова станет футболистом "рыб" летом следующего года. С бразильцем уже договорились о переходе.

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"Неймар станет игроком Сантоса в июне. Вот такую мы имеем договоренность. Неймар переходит в Сантос", - заявил Нико в эфире программы Programa Panico.

Отметим, что сейчас Сантос выступает во втором бразильском дивизионе, вылетев туда в прошлом сезоне, но в текущей кампании идут на первом месте, имея серьезные шансы повыситься в классе.

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