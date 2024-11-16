iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он величайший": Пол оценил свою победу над Тайсоном

Блогер после успешного поединка отдал должное своему легендарному сопернику.
Сегодня, 14:26
Пол одолел Тайсона / Getty Images
Пол одолел Тайсона / Getty Images

Ютубер Джейк Пол поделился впечатлениями от победы единогласным решением судей над бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Американский блогер заявил, что для него было честью разделить ринг с таким именитым соперником.

Читай также: Тайсон проиграл Джейку Полу единогласным решением судей

"Майк Тайсон - легенда. Он величайший из тех, кто когда-либо это делал. Я восхищаюсь им, и без него мы сейчас не были бы здесь.

Этот человек - икона. Для меня большая честь сразиться с ним. Это было тяжело, как я и ожидал", - приводит слова Пола Mirror.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

Статьи по теме

"Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном "Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном
Вдвое меньше для легенды: названы гонорары Тайсона и Пола за бой Вдвое меньше для легенды: названы гонорары Тайсона и Пола за бой
"Это не оправдание": Тайсон признался, почему уступил Полу "Это не оправдание": Тайсон признался, почему уступил Полу
Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Блогер Пол перебоксировал возрастную легенду Тайсона: видео лучших моментов боя
Блогер Пол перебоксировал возрастную легенду Тайсона: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Лига наций16:10
Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Украина16:00
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
Бокс15:58
"Он нуждается во мне": Пол нацелился на другого именитого соперника после победы над Тайсоном
Европа15:35
Юношеская сборная Украины проиграла второй матч в квалификации Евро-2025 U-19
Бокс14:59
Вдвое меньше для легенды: названы гонорары Тайсона и Пола за бой
Формула 114:38
Чжоу может оказаться в Феррари
Бокс14:26
"Он величайший": Пол оценил свою победу над Тайсоном
14:08
Экстра-лига по футзалу: Aurora разгромила Сокил, Ураган обыграл Athletic
Лига наций14:00
Сборная Украины в Лиге наций: как связано с чемпионатом мира и все, что нужно знать о турнире
Европа13:42
Агент Дэвиса опроверг договоренности футболиста с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK