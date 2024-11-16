"Он величайший": Пол оценил свою победу над Тайсоном

Ютубер Джейк Пол поделился впечатлениями от победы единогласным решением судей над бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Американский блогер заявил, что для него было честью разделить ринг с таким именитым соперником.

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"Майк Тайсон - легенда. Он величайший из тех, кто когда-либо это делал. Я восхищаюсь им, и без него мы сейчас не были бы здесь.

Этот человек - икона. Для меня большая честь сразиться с ним. Это было тяжело, как я и ожидал", - приводит слова Пола Mirror.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Тайсон - Пол.

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