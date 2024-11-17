Диллиан Уайт проведет второй в этом году бой после допингового скандала

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) после снятия обвинений в употреблении допинга проведет свой второй бой в этом году.

Соперником британца станет ганский боксер Эбенезер Тетте (23-1, 20 КО).

Бой состоится 15 декабря на арене Europa Point Sports Complex в Гибралтаре.

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Этот поединок был анонсирован во время трансляции на DAZN вечера бокса, главным событием которого был бой Хильберто Рамирес - Крис Биллам-Смит.

‘The Body Snatcher’ is BACK on December 15 😈#WhyteTetteh | Dec 15 | Live on DAZN pic.twitter.com/K4i3d5anoH — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 16, 2024

Ранее Уайт провалил допинг-тест, из-за чего сорвался его реванш с Энтони Джошуа, но в начале марта этого года Диллиана оправдали. Уже в марте он успешно вернулся в ринг, остановив в третьем раунде Кристиана Хаммера.

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