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Диллиан Уайт проведет второй в этом году бой после допингового скандала

Экс-претендент супертяжелого веса вернется в ринг в декабре.
Сегодня, 12:48
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) после снятия обвинений в употреблении допинга проведет свой второй бой в этом году.

Соперником британца станет ганский боксер Эбенезер Тетте (23-1, 20 КО).

Бой состоится 15 декабря на арене Europa Point Sports Complex в Гибралтаре.

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Этот поединок был анонсирован во время трансляции на DAZN вечера бокса, главным событием которого был бой Хильберто Рамирес - Крис Биллам-Смит.

Ранее Уайт провалил допинг-тест, из-за чего сорвался его реванш с Энтони Джошуа, но в начале марта этого года Диллиана оправдали. Уже в марте он успешно вернулся в ринг, остановив в третьем раунде Кристиана Хаммера.

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