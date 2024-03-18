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Уайт успешно вернулся после допингового скандала, остановив Хаммера

Британский супертяж вынудил соперника отказаться от продолжения боя.
Сегодня, 09:52
Уайт одолел Хаммера / Getty Images
Уайт одолел Хаммера / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (30-3, 20 КО) победно вернулся в ринг после оправдания по делу об употреблении допинга, одолев немца Кристиана Хаммера (27-11, 17 КО).

Бой состоялся в ночь на понедельник, 18 марта, на арене TF Royal Hotel в ирландском Каслбаре, став главным событием боксерского вечера от Boxing Union of Ireland.

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Британский супертяж доминировал от начала противостояния, вынудив своего оппонента отказаться от продолжения поединка. Угол немца принял решение не выпускать своего подопечного на четвертый раунд.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт / Источник: Getty Images

Напомним, что свой предыдущий бой Уайт провел еще в ноябре 2022 года, когда решением большинства судей победил Джермейна Франклина. После его реванш с Энтони Джошуа сорвался из-за проваленного допинг-теста, но в начале марта этого года Диллиана оправдали.

Ранее Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хаммер Диллиан Уайт

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