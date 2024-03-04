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"Это многого мне стоило": Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга

Британский боксер был оправдан по скандальному делу.
Сегодня, 16:58
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал информацию, что его оправдали по делу об употреблении допинга.

Ранее стало известно, что с 35-летнего британского боксера сняли обвинения, доказав, что запрещенное вещество попало в его организм из-за загрязненной пищевой добавки.

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"Это было действительно тяжело, потому что я знал, что невиновен, но тогда ты не можешь говорить, ты не можешь ничего сказать. Вы должны быть профессионалом, доверять процессу, доверять юристам и доверять людям вокруг вас. Это было тяжело, но трудные времена делают сильных людей.

Прежде всего, я испытываю большое облегчение, но, конечно, я также злюсь, потому что это многого мне стоило. Самое главное, что это стоило мне шанса победить Энтони Джошуа. Все остальное после этого второстепенно, но вы знаете, это смесь эмоций.

Я зол и разочарован, потому что люди в этой игре не дают тебе шанса доказать, что ты прав. Все быстро говорят: "Да, да, да", вместо того, чтобы дать человеку шанс", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что свой последний бой Уайт провел в ноябре 2022 года, когда решением большинства судей победил Джермейна Франклина. После его реванш с Энтони Джошуа сорвался из-за проваленного допинг-теста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Диллиан Уайт

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