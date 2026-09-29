"Врач посоветовал мне не драться, но я сказал: "Нет": Уайт рассказал о переломе ноги перед боем с Итаумой

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, что вышел на бой с Мозесом Итаумой с переломом стопы.

По словам 38-летнего боксера, травму он получил во время тренировочного лагеря, а окончательно повредил стопу непосредственно перед поединком.

"Я начал разминаться, немного попрыгал на скакалке, а затем снова травмировал стопу. Я полностью сломал ее. Врач посоветовал мне не драться, но я сказал: "Нет". Я не мог приехать в Саудовскую Аравию и в последний момент отказаться от боя", — рассказал Уайт.

Несмотря на травму, британец вышел в ринг, однако Итаума остановил его уже в первом раунде. Уайт после поединка не стал публично говорить о повреждении, чтобы не преуменьшать заслугу соперника.

Теперь боксер рассчитывает вернуться до конца года и провести бой с соотечественником Джонни Фишером. Стороны уже предварительно договорились о поединке, который может состояться в ноябре или декабре.

Уайт также уверен в исходе потенциального противостояния:

"Давайте будем честными — я нокаутирую Джонни Фишера. Просто и все".

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