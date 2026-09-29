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Футбол

Аль-Хелаифи бросил вызов Инфантино: глава EFC хочет создать глобальную организацию

Президент Европейских футбольных клубов (EFC) Нассер Аль-Хелаифи объявил о планах создать новую международную организацию, которая будет представлять интересы клубов со всего мира.
Сегодня, 18:55       Автор: Сергей Носенко
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images

С соответствующим заявлением функционер выступил на Генеральной ассамблее EFC в Копенгагене.

По словам Аль-Хелаифи, организация под названием World Football Clubs должна предоставить клубам глобальный институциональный голос наряду с шестью континентальными конфедерациями.

"Каждый клуб в мире заслуживает того, чтобы быть представленным, иметь голос и лучшие возможности для успеха", – заявил Аль-Хелаифи.

Он отметил, что EFC уже вышла далеко за пределы прежней европейской модели. Сейчас организация объединяет более 900 клубов из 55 стран, тогда как в 2021 году в нее входили 247 команд.

При этом Аль-Хелаифи сделал заявление, которое многие восприняли как завуалированную критику президента ФИФА Джанни Инфантино. Глава EFC заявил:

"Действительно грустно видеть ситуацию сегодня. Вместо того чтобы улучшать нашу игру, мы тратим время на решение проблем и вопросов. Футбол работает, когда мы слушаем друг друга. Когда мы прозрачны друг с другом. Но прежде всего – когда мы честны".

Напомним, в Турции задержали главу судейского комитета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нассер Аль-Хелаифи

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