Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба
Американські бізнесмени хотіли передати послання катарскому шейху.
Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу продажи клуба.
Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста BBC Саймона Стоуна, Глейзеры связались с Аль-Хелаифи месяц назад, чтобы передать послание катарскому шейху Джассиму Аль-Тани.
Так как они оба катарца, американцы хотели, чтобы Аль-Хелаифи "предложил" Аль-Тани повысить свою ставку на покупку английского клуба.
Сообщается, что президент ПСЖ не хотел становиться посредником между двумя сторонами переговоров.
Но стоит отметить, что недавно Аль-Тани сделал пятое улучшенное предложение по покупке Манчестер Юнайтед.