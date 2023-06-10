Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба

Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу продажи клуба.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста BBC Саймона Стоуна, Глейзеры связались с Аль-Хелаифи месяц назад, чтобы передать послание катарскому шейху Джассиму Аль-Тани.

Так как они оба катарца, американцы хотели, чтобы Аль-Хелаифи "предложил" Аль-Тани повысить свою ставку на покупку английского клуба.

Сообщается, что президент ПСЖ не хотел становиться посредником между двумя сторонами переговоров.

Но стоит отметить, что недавно Аль-Тани сделал пятое улучшенное предложение по покупке Манчестер Юнайтед.