iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба

Американські бізнесмени хотіли передати послання катарскому шейху.
Сегодня, 18:29
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images
Нассер Аль-Хелаифи / Getty Images

Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи по поводу продажи клуба.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста BBC Саймона Стоуна, Глейзеры связались с Аль-Хелаифи месяц назад, чтобы передать послание катарскому шейху Джассиму Аль-Тани.

Так как они оба катарца, американцы хотели, чтобы Аль-Хелаифи "предложил" Аль-Тани повысить свою ставку на покупку английского клуба.

Сообщается, что президент ПСЖ не хотел становиться посредником между двумя сторонами переговоров.

Но стоит отметить, что недавно Аль-Тани сделал пятое улучшенное предложение по покупке Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

Статьи по теме

Катарский шейх не откажется от покупки Манчестер Юнайтед даже после установленного дедлайна Катарский шейх не откажется от покупки Манчестер Юнайтед даже после установленного дедлайна
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда
Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду
Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ Хавбек Манчестер Сити попал в сферу интересов ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов20:56
Манчестер Сити и Интер объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Европа20:52
Рома нашла усиление в линию атаки в АПЛ
Украина20:31
"Поляки, вы лучшие": экс-игрок Динамо и сборной Украины поздравил теннисистку с победой на Ролан Гаррос
20:24
Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина стала чемпионом
НБА20:00
Денвер и Оклахома провели обмен драфт-пиками
Украина19:41
Ингулец и ЛНЗ не определили победителя в первом матче плей-офф УПЛ
19:35
Украина обыграла Бразилию и вышла в полуфинал Socca World Cup 2023
Европа19:23
Тренер Ювентуса может оправится на многомиллионные заработки в Саудовскую Аравию
Теннис19:10
Ролан Гаррос (WTA): Швентек обыграла Мухову в финале
Теннис19:06
Швентек - победительница Ролан Гаррос-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK