Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму
Глейзерам стоит задуматься над возможной передачей правления.
Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sky Sports.
Потенциальный покупатель сделал пятое предложение о покупке клуба. Оно предусматривает выкуп 100% акций "красных дьяволов" и погашение всех долгов клуба.
Кроме того, Аль Тани дал понять, что это последнее предложение. У Глейзеров есть время ответить на предложение до пятницы.
Напомним, прошлое предложение катарцев составляло почти 5 млрд фунтов, однако владельцы МЮ хотят получить не менее 6 млрд.
Ранее сообщалось, что Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря.