Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sky Sports.

Потенциальный покупатель сделал пятое предложение о покупке клуба. Оно предусматривает выкуп 100% акций "красных дьяволов" и погашение всех долгов клуба.

Кроме того, Аль Тани дал понять, что это последнее предложение. У Глейзеров есть время ответить на предложение до пятницы.

Напомним, прошлое предложение катарцев составляло почти 5 млрд фунтов, однако владельцы МЮ хотят получить не менее 6 млрд.

Ранее сообщалось, что Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря.