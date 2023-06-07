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Последнее катарское предложение: Шейх хочет купить Манчестер Юнайтед за огромную сумму

Глейзерам стоит задуматься над возможной передачей правления.
Сегодня, 19:36

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал новое предложение о покупке Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Sky Sports.

Потенциальный покупатель сделал пятое предложение о покупке клуба. Оно предусматривает выкуп 100% акций "красных дьяволов" и погашение всех долгов клуба.

Кроме того, Аль Тани дал понять, что это последнее предложение. У Глейзеров есть время ответить на предложение до пятницы.

Напомним, прошлое предложение катарцев составляло почти 5 млрд фунтов, однако владельцы МЮ хотят получить не менее 6 млрд.

Ранее сообщалось, что Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря.


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