Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря

Наверняка минувший сезон был для испанца последним в статусе первого номера команды.

Будущим летом Манчестер Юнайтед может приобрести нового вратаря.

Покупка голкипера не считается главной целью манкунианцев, но это одна из проблем, которую Эрик тен Хаг хотел бы решить.

Начиная с 2013 года Давид Де Хеа был безоговорочным первым номером команды, однако в последние несколько лет его позиции пошатнулись из-за постоянных ошибок, которые приводят к пропущенным голам. К тому же, 32-летний испанец не подходит под стиль игры "красных дьяволов".

В связи с этим, согласно с Mirror, если Манчестер Юнайтед все же купит нового голкипера, Де Хеа сменит место в рамке ворот на место на скамейке запасных.

Основными претендентами на переезд на Олд Траффорд называют Диогу Кошту (Порту) и Давида Райя (Брентфорд).

Ранее экс-голкипер Манчестер Юнайтед подписал контракт с шотландским Рейнджерс.