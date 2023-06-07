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Де Хеа сядет на скамейку запасных, если Манчестер Юнайтед купит нового вратаря

Наверняка минувший сезон был для испанца последним в статусе первого номера команды.
Сегодня, 14:19
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Будущим летом Манчестер Юнайтед может приобрести нового вратаря.

Покупка голкипера не считается главной целью манкунианцев, но это одна из проблем, которую Эрик тен Хаг хотел бы решить.

Начиная с 2013 года Давид Де Хеа был безоговорочным первым номером команды, однако в последние несколько лет его позиции пошатнулись из-за постоянных ошибок, которые приводят к пропущенным голам. К тому же, 32-летний испанец не подходит под стиль игры "красных дьяволов".

В связи с этим, согласно с Mirror, если Манчестер Юнайтед все же купит нового голкипера, Де Хеа сменит место в рамке ворот на место на скамейке запасных.

Основными претендентами на переезд на Олд Траффорд называют Диогу Кошту (Порту) и Давида Райя (Брентфорд).

Ранее экс-голкипер Манчестер Юнайтед подписал контракт с шотландским Рейнджерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Давид Де Хеа

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