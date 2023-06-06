Рейнджерс объявил о переходе экс-вратаря Манчестер Юнайтед
Шотландский Рейнджерс объявил о том, что Джек Батленд пополнил состав команды на правах свободного агента.
Согласно с официальным сайтом клуба, 30-летний англичанин стал игроком Рейнджерс на ближайшие четыре года.
💙 Welcome to #RangersFC, @JackButland_One. pic.twitter.com/52tRtK2pap— Rangers Football Club (@RangersFC) June 6, 2023
В июле у Батленда завершится контракт с Кристал Пэлас, которому он принадлежит. Предыдущие полгода вратарь провел в Манчестер Юнайтед на правах аренды, однако за "красных дьяволов" он не провел ни одного матча.
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За свою многолетнюю карьеру Джек Батленд выступал за такие команды, как Дерби, Барнсли, Лидс, Челтенхэм, Бирмингем и Сток Сити. На его счету также девять матчей в футболке сборной Англии.