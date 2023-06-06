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Рейнджерс объявил о переходе экс-вратаря Манчестер Юнайтед

Джек Батленд сменил не только команду, но и страну.
Сегодня, 19:35
Джек Батленд / Getty Images
Джек Батленд / Getty Images

Шотландский Рейнджерс объявил о том, что Джек Батленд пополнил состав команды на правах свободного агента.

Согласно с официальным сайтом клуба, 30-летний англичанин стал игроком Рейнджерс на ближайшие четыре года.

В июле у Батленда завершится контракт с Кристал Пэлас, которому он принадлежит. Предыдущие полгода вратарь провел в Манчестер Юнайтед на правах аренды, однако за "красных дьяволов" он не провел ни одного матча.

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За свою многолетнюю карьеру Джек Батленд выступал за такие команды, как Дерби, Барнсли, Лидс, Челтенхэм, Бирмингем и Сток Сити. На его счету также девять матчей в футболке сборной Англии.

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