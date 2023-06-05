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Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по Фреду, Магуайру и ряду других игроков

Состав "красных дьяволов" может значительно преобразиться перед стартом следующего сезона.
Сегодня, 20:26
Харри Магуайр и Фред / Getty Images
Харри Магуайр и Фред / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг готовит глобальную чистку состава.

Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены расстаться с целым рядом футболистов. Клуб готов выслушать предложения по Фреду, Харри Магуайру, Антони Марсьялю, Скотту МакТоминею, Дину Хендерсону, Энтони Эланге, Эрику Байи и Алексу Теллесу.

По информации источника, Фред планирует встретиться с тен Хагом для обсуждения своего положения в команде. Бразилец, у которого остался год по контракту, упал в иерархии полузащитников после приобретений Каземиро и Кристиана Эриксена.

Напомним, что вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в символическую сборную Лиги Европы сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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