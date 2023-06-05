Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по Фреду, Магуайру и ряду других игроков
Состав "красных дьяволов" может значительно преобразиться перед стартом следующего сезона.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг готовит глобальную чистку состава.
Как сообщает ESPN, манкунианцы намерены расстаться с целым рядом футболистов. Клуб готов выслушать предложения по Фреду, Харри Магуайру, Антони Марсьялю, Скотту МакТоминею, Дину Хендерсону, Энтони Эланге, Эрику Байи и Алексу Теллесу.
По информации источника, Фред планирует встретиться с тен Хагом для обсуждения своего положения в команде. Бразилец, у которого остался год по контракту, упал в иерархии полузащитников после приобретений Каземиро и Кристиана Эриксена.
Напомним, что вингер Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд попал в символическую сборную Лиги Европы сезона-2022/23.