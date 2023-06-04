Рэшфорд, Дибала и Ракитич попали в символическую сборную Лиги Европы

Группа технических наблюдателей УЕФА определила участников символической сборной Лиги Европы сезона-2022/23.

Согласно с официальным сайтом УЕФА, в число лучших игроков турнира попали по четыре представителя финалистов, Ромы и Севильи.

Оставшиеся три места заняли Джоанатан Та (Байер) и лучшие бомбардиры этого розыгрыша Лиги Европы, а именно Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) и Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз), которые отметились по шесть раз.

Символическая сборная Лиги Европы-2022/23:

Яссин Буну (Севилья);

Хесус Навас (Севилья);

Крис Смоллинг (Рома);

Джонатан Та (Байер);

Маркос Акунья (Севилья);

Лоренцо Пеллегрини (Рома);

Неманья Матич (Рома);

Иван Ракитич (Севилья);

Пауло Дибала (Рома);

Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз);

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).

Introducing the Europa League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel ✨#UEL pic.twitter.com/qaecTtoirP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 4, 2023

Напомним, что Виктор Бонифасе и его Юнион на своем поле уступили Брюгге Романа Яремчука, что лишило его чемпионского титула в Бельгии.