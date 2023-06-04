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Рэшфорд, Дибала и Ракитич попали в символическую сборную Лиги Европы

Определились лучшие игроки прошедшего розыгрыша еврокубка.
Сегодня, 23:04
Иван Ракитич / Getty Images
Иван Ракитич / Getty Images

Группа технических наблюдателей УЕФА определила участников символической сборной Лиги Европы сезона-2022/23.

Согласно с официальным сайтом УЕФА, в число лучших игроков турнира попали по четыре представителя финалистов, Ромы и Севильи.

Оставшиеся три места заняли Джоанатан Та (Байер) и лучшие бомбардиры этого розыгрыша Лиги Европы, а именно Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) и Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз), которые отметились по шесть раз.

Символическая сборная Лиги Европы-2022/23:

  • Яссин Буну (Севилья);
  • Хесус Навас (Севилья);
  • Крис Смоллинг (Рома);
  • Джонатан Та (Байер);
  • Маркос Акунья (Севилья);
  • Лоренцо Пеллегрини (Рома);
  • Неманья Матич (Рома);
  • Иван Ракитич (Севилья);
  • Пауло Дибала (Рома);
  • Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз);
  • Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).

Напомним, что Виктор Бонифасе и его Юнион на своем поле уступили Брюгге Романа Яремчука, что лишило его чемпионского титула в Бельгии.


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