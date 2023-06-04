Рэшфорд, Дибала и Ракитич попали в символическую сборную Лиги Европы
Определились лучшие игроки прошедшего розыгрыша еврокубка.
Группа технических наблюдателей УЕФА определила участников символической сборной Лиги Европы сезона-2022/23.
Согласно с официальным сайтом УЕФА, в число лучших игроков турнира попали по четыре представителя финалистов, Ромы и Севильи.
Оставшиеся три места заняли Джоанатан Та (Байер) и лучшие бомбардиры этого розыгрыша Лиги Европы, а именно Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) и Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз), которые отметились по шесть раз.
Символическая сборная Лиги Европы-2022/23:
- Яссин Буну (Севилья);
- Хесус Навас (Севилья);
- Крис Смоллинг (Рома);
- Джонатан Та (Байер);
- Маркос Акунья (Севилья);
- Лоренцо Пеллегрини (Рома);
- Неманья Матич (Рома);
- Иван Ракитич (Севилья);
- Пауло Дибала (Рома);
- Виктор Бонифасе (Юнион Сент-Жиллуаз);
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
Introducing the Europa League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel ✨#UEL pic.twitter.com/qaecTtoirP— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 4, 2023
Напомним, что Виктор Бонифасе и его Юнион на своем поле уступили Брюгге Романа Яремчука, что лишило его чемпионского титула в Бельгии.