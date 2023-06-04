iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Невероятная развязка: Брюгге Яремчука неожиданно уверенно переиграл Юнион, лишив его титула

"Черно-синие" уничтожили соперника в концовке матча.
Сегодня, 21:59
Юнион Сен-Жилуа / Getty Images
Юнион Сен-Жилуа / Getty Images

В рамках 6 тура чемпионской группы чемпионата Бельгии Брюгге Романа Яремчука в гостях встретился с Юнионом Сен-Жиллуа.

Хозяевам для чемпионства была необходима победа с любым счетом. В начале второго тайма благодаря голу Симона Адингры Юнион приблизился к этому.

Однако, у "черно-синих" были свои планы. На 88 минуте на поле у гостей появился Шон Хомма, который на 90 минуте отметился голом, а на 90+2 записал на свой счет и асист на Ноа Ланга.

Точку в матче уже на 90+10 минуте поставил Сиссе Сандра после передачи Ханса Ванакена.

Юнион - Брюгге 1:3

Голы: Адингра. 46, Хомма, 90, Ланг, 90+2, Сандра, 90+10.

Источник: Getty Images

Таким образом, судьба чемпионства решилась в матче между Генком и Антверпеном. Там на 45 минуте поединка вперед вышли хозяева благодаря голу Толуваласе Арокадаре.

После перерыва Джирано Керк сравнял счет в матче, но, долго Антверпен не сумел удерживать лидерство и Бьерн Хейнен на 76 минуте снова вывел вперед Генк.

Однако, судьба все же улыбнулась гостям. На 90+4 минуте Тоби Альдервейрельд дальним ударом в девятку забил чемпионский гол для Антверпена, завоевашего первый за 66 минут титул.

Источник: Getty Images

Генк - Антверпен 2:2

Голы: Арокадаре, 45, Хейнен, 76 - Керк, 58, Альдервейрельд, 90+4.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия

Статьи по теме

Ньюкасл нацелился на полузащитника сборной Бельгии Ньюкасл нацелился на полузащитника сборной Бельгии
Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022 Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
Бельгия вылетела из ЧМ-2022, не сумев обыграть Хорватию Бельгия вылетела из ЧМ-2022, не сумев обыграть Хорватию
Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Бельгия - Марокко 0:2 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:29
"GODbye": фанаты Милана попрощались с Ибрагимовичем
Теннис23:23
Ролан Гаррос (WTA): Свитолина сыграет против скандальной белоруски
Теннис23:17
Ролан Гаррос (ATP): Джокович сыграет в 1/4 финала против росиянина
Лига Европы23:04
Рэшфорд, Дибала и Ракитич попали в символическую сборную Лиги Европы
Европа22:55
Цыганков - лучший игрок Жироны в матче против Осасуны
Европа22:39
Как жить дальше: ПСЖ постепенно теряет фан-базу после объявления об уходе Месси
Легкая атлетика22:27
Магучих победила на турнире в Нидерландах, практически повторив рекорд сезона
Украина22:00
Ингулец уволил Ковальца с поста главного тренера
Европа21:59
Невероятная развязка: Брюгге Яремчука неожиданно уверенно переиграл Юнион, лишив его титула
Европа21:37
Ассист Цыганкова не спас Жирону от поражения Осасуне и потере места в еврокубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK