Невероятная развязка: Брюгге Яремчука неожиданно уверенно переиграл Юнион, лишив его титула

В рамках 6 тура чемпионской группы чемпионата Бельгии Брюгге Романа Яремчука в гостях встретился с Юнионом Сен-Жиллуа.

Хозяевам для чемпионства была необходима победа с любым счетом. В начале второго тайма благодаря голу Симона Адингры Юнион приблизился к этому.

Однако, у "черно-синих" были свои планы. На 88 минуте на поле у гостей появился Шон Хомма, который на 90 минуте отметился голом, а на 90+2 записал на свой счет и асист на Ноа Ланга.

Точку в матче уже на 90+10 минуте поставил Сиссе Сандра после передачи Ханса Ванакена.

Юнион - Брюгге 1:3

Голы: Адингра. 46, Хомма, 90, Ланг, 90+2, Сандра, 90+10.

Источник: Getty Images

Таким образом, судьба чемпионства решилась в матче между Генком и Антверпеном. Там на 45 минуте поединка вперед вышли хозяева благодаря голу Толуваласе Арокадаре.

После перерыва Джирано Керк сравнял счет в матче, но, долго Антверпен не сумел удерживать лидерство и Бьерн Хейнен на 76 минуте снова вывел вперед Генк.

Однако, судьба все же улыбнулась гостям. На 90+4 минуте Тоби Альдервейрельд дальним ударом в девятку забил чемпионский гол для Антверпена, завоевашего первый за 66 минут титул.

Источник: Getty Images

Генк - Антверпен 2:2

Голы: Арокадаре, 45, Хейнен, 76 - Керк, 58, Альдервейрельд, 90+4.