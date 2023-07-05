"Не уйдет бесплатно": Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

В парижском клубе озвучили свою позицию относительно ситуации со звездным форвардом.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сделал заявление по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе, контракт которого с парижанами рассчитан еще всего на один сезон.

Глава французского клуба исключил вариант того, что форвард покинет команду бесплатно.

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"Мбаппе не уйдет от нас бесплатно. Если он хочет остаться в клубе, то должен подписать новый контракт этим летом.

Наша позиция вполне ясна. Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно. Он сам сказал, что не уйдет бесплатно. Если он передумал, то это не моя вина", - приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт ПСЖ.

Отметим, ранее сообщалось, что Реал договорился с ПСЖ о переходе Мбаппе.